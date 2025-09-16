Sylvie Meis verrät: Das macht "Love Island VIP" so besonders

Sylvie Meis (47) ist wieder ganz in ihrem Element: Auch in der zweiten Staffel von Love Island VIP führt die Moderatorin mit Charme und Eleganz durch die beliebte Datingshow. In einem Interview mit Promiflash verriet sie, warum ihr diese Sendung so besonders am Herzen liegt. "'Love Island VIP' macht so besonders, dass es Realitystars sind, die nochmal ihre Herzen öffnen, um die wahre Liebe zu finden", erklärt die Moderatorin begeistert. Für Sylvie gehe es bei "Love Island VIP" nicht um Skandale oder Oberflächlichkeit, sondern um echte Gefühle.

Im Unterschied zu anderen Reality-Formaten stehen bei "Love Island VIP" Ehrlichkeit und echte Verbindungen an erster Stelle. "Es geht nicht um Betrügen, es geht nicht um Nacktheit – auch wenn wir natürlich viel Haut zeigen – es geht darum, sich zu verlieben und sich kennenzulernen", betont sie im Interview. Die Show biete den prominenten Teilnehmenden eine einmalige Chance: Handyfreie Zeit, keine Ablenkung durch Social Media und die Möglichkeit, sich ganz auf das Wesentliche zu konzentrieren – flirten, sich näherkommen und im besten Fall die wahre Liebe finden.

Abseits der Show ist Sylvie in Sachen Liebe und Beziehungen selbst keine Unbekannte. Die aus den Niederlanden stammende Moderatorin, die seit Jahren mit Stilsicherheit und Professionalität im TV überzeugt, hat auch privat manche Höhen und Tiefen erlebt. Trotz einer gescheiterten Ehe und vergangener Beziehungen strahlt sie stets Optimismus aus – und wirkt glaubwürdig, wenn sie über die Suche nach der großen Liebe spricht. Als Host von "Love Island VIP" bringt sie diese Lebenserfahrung mit ans Set und ermutigt die Teilnehmenden, auf ihr Herz zu hören.

