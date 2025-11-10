Erkannt? So sah Sylvie Meis vor Beauty-Eingriffen aus

Sylvie Meis (47) zählt seit über zwei Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Fernsehwelt und hat sich im Laufe der Zeit optisch sichtbar verändert. Die Moderatorin, die durch Formate wie Das Supertalent oder Let's Dance einem breiten Publikum bekannt wurde, gibt offen zu, gelegentlich auf Beautyhilfen zurückzugreifen. Bereits mit Mitte 30 probierte sie Lippenfiller aus und lässt seitdem mit Hyaluron an verschiedenen Gesichtspartien wie Wangenknochen, Lippen und Kinn-Kiefer-Linie nachhelfen. "Ich werde älter, sehe nicht mehr aus wie vor drei oder vier Jahren", sagte sie gegenüber Bild, betonte dabei aber, dass Schönheit für sie vor allem mit Selbstbewusstsein und Wohlbefinden einhergeht.

Der Rhythmus ist klar definiert: "Ein- bis zweimal im Jahr gucke ich, was ich noch optimieren muss", so die Moderatorin. Operative Eingriffe habe sie bisher nicht machen lassen, ausschließen will sie sie aber nicht: "Es ist unglaublich toll, was heute möglich ist. Jeder sollte da seinen eigenen Weg finden", so die Moderatorin. Sylvie, die auch als Unternehmerin erfolgreich ist, steht auch als Model für ihre Dessous- und Bademodenkollektionen vor der Kamera und gibt ihren 1,3 Millionen Followern auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihre glamouröse Welt.

Privat musste Sylvie, die mit ihrem Ex-Mann Rafael van der Vaart (42) einen Sohn hat, einige Schicksalsschläge bewältigen. 2009 erhielt sie die Diagnose Brustkrebs, ließ den Tumor entfernen und unterzog sich einer Chemotherapie. "Als ich meine Haare verloren habe, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, als wären mir mein Selbstvertrauen und meine Sicherheit genommen worden", sagte sie 2022 zu spot on news. An Tagen, an denen es besser ging, half ihr ein einfacher Ansatz: "Wenn ich mich äußerlich schön finde, fühle ich mich auch innerlich besser." Heute gilt sie als krebsfrei und unterstützt mit DKMS Life Menschen, die Ähnliches durchmachen.

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Imago Sylvie Meis während der Eredivisie-Saison 2004/2005

Imago Sylvie Meis und Rafael van der Vaart, 2005