Sylvie Meis findet Kandidaten bei "Love Island VIP" mutig

Sylvie Meis (47) hat sich kürzlich zur zweiten Staffel von Love Island VIP geäußert, die sie erneut als Moderatorin begleitet. Im Gespräch mit Promiflash zeigte sie sich beeindruckt von den Kandidaten der beliebten Reality-Show. Besonders großen Respekt hat sie vor der Offenheit der Teilnehmer: "Man zeigt sein Innerstes und ist damit auch verletzlich. Dafür braucht man wirklich Mut", so Sylvie. Für sie steht fest, dass es keine einfache Entscheidung ist, Teil eines solchen Formats zu werden.

Die Moderatorin betonte, dass es dabei nicht nur um oberflächliche Vorteile wie mehr Bekanntheit oder eine größere Followerschaft gehe. Vielmehr schätze sie an den Teilnehmern, dass sie sich authentisch zeigen und ihre Emotionen ehrlich teilen. Dieser Mut, sich in einer so intensiven Umgebung wie einer TV-Show zu öffnen, verdiene laut Sylvie größten Respekt. "Es ist nicht einfach, in eine Realityshow zu gehen und sich zu denken: 'Ach, ich mache das jetzt fürs Geld'", stellte sie gegenüber Promiflash klar. Genau diese Ehrlichkeit macht für sie den besonderen Reiz solcher Formate aus.

Die bekannte TV-Persönlichkeit ist seit Jahren fester Bestandteil der Unterhaltungsbranche und hat sich einen Namen als Model, Moderatorin und Reality-Star gemacht. Auch privat erlebte sie immer wieder turbulente Momente, die öffentlich diskutiert wurden. Dennoch blieb sie stets optimistisch und betont, dass sie es liebt, mit Menschen zu arbeiten und neue Geschichten zu entdecken. Die Rolle als Gastgeberin von "Love Island VIP" scheint ihr besonders zu liegen, da sie großen Wert darauf legt, die Kandidaten zu unterstützen und ernsthaft auf ihre Erfahrungen einzugehen.

RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

RTL II Sylvie Meis, "Love Island VIP"-Moderatorin

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025