Premiere: Erstes "Hochzeit auf den ersten Blick"-Männerpaar

Die beliebte TV-Show Hochzeit auf den ersten Blick schreibt in ihrer zwölften Staffel Geschichte: Erstmals wagen sich zwei Männer in der deutschen Ausgabe des Formats vor den Traualtar. Am 28. Oktober wird das große Ereignis um 20:15 Uhr bei Sat.1 zu sehen sein. Marc, ein 40-jähriger Pflegedienstleiter aus Hamburg, und Marco, ein 30-jähriger Kommissaranwärter aus dem Saarland, geben sich das Jawort. Es ist das erste homosexuelle Paar der deutschen Version, nachdem internationale Ausgaben wie die australische im Jahr 2020 bereits mit einer gleichgeschlechtlichen Trauung von Frauen neue Wege gingen. Ob die beiden Männer es tatsächlich schaffen, ihre Nervosität zu überwinden, wird sich in der kommenden Episode zeigen.

Marc hat seit sieben Jahren aktiv nach der großen Liebe gesucht. Der Hamburger erklärt, dass er bewusst nach einer langfristigen Partnerschaft strebt – und äußert Hoffnung, dass seine Trauung nicht nur eine Hochzeit, sondern auch Liebe auf den ersten Blick wird. Marco beschreibt sich selbst als humorvoll, kommunikativ und offen. Für den Saarländer sei es ein Herzenswunsch, den richtigen Lebenspartner zu finden. Für die Experten der Show steht die heutige Entscheidung der beiden Männer somit sinnbildlich für den Mut, sich auf die Kunst der Liebe einzulassen. Expertin Dr. Sandra Köhldorfer (44) sieht in der Hochzeit eine "gelebte Vielfalt", die zeigt, dass Liebe viele Formen haben kann.

Doch abseits der Freude über das erste gleichgeschlechtliche Männerpaar sorgte eine andere Geschichte in der zwölften Staffel für ordentlich Wirbel: Ein Paar hatte sich bereits vor dem Treffen am Traualtar heimlich kennengelernt und damit die wichtigste Regel gebrochen. "In diesem Jahr wurden wir Experten belogen", sagte Beate Quinn im Vorspann und brachte die Aufregung im Team auf den Punkt. Auch andere Kandidaten waren schockiert. Teilnehmer Daniel erklärte: "Wenn man sich vor dem Hochzeitstag schon gesehen hat, das verändert doch alles. Unfassbar!"

Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

Joyn / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Logo

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn

