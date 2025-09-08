Trotz Sicherheitsbedenken: Prinz Harry will mit Kids nach UK

Prinz Harry (40) hat trotz der jüngsten Enttäuschungen nicht aufgegeben, seine Ehefrau Meghan Markle (44) und die beiden Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) nach Großbritannien zurückzubringen. Auch wenn er den Prozess um besseren staatlichen Schutz für seine Familie verloren hat, bleibt der 40-Jährige wohl optimistisch. "Er möchte seinen Kindern zeigen können, wo er aufgewachsen ist. Er möchte, dass sie ihre Familie hier kennenlernen", verriet ein enger Vertrauter des Herzogs von Sussex nun der Zeitung The Times of London. Seit dem Umzug nach Kalifornien im Jahr 2020 hat die Familie ein ruhigeres Leben abseits der royalen Verpflichtungen geführt.

Die Verbindung zu Großbritannien ist jedoch nie vollständig abgerissen. Laut Page Six reisten Harry und Meghan zuletzt 2022 zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. (†96) ins Vereinigte Königreich. Der Prinz musste zuletzt hinnehmen, dass die Regierung nach ihrem Rückzug aus den royalen Pflichten die staatlichen Sicherheitsvorkehrungen für seine Familie eingestellt hatte. Nach einem kostspieligen, letztlich erfolglosen Rechtsstreit in Höhe von über einer Million Dollar setzt Harry nun auf eine diskretere Lösung im Hintergrund. Als nächster Schritt kommt möglicherweise eine stille Lobbyarbeit in Betracht, um die Sicherheit seiner Angehörigen bei künftigen Besuchen zu gewährleisten.

Auch privat lastet erheblicher Druck auf Harry: Seine Beziehung zu König Charles III. (76) und Bruder Prinz William (43) scheint angespannt, nicht zuletzt aufgrund der Veröffentlichung seiner Memoiren und anderer Meinungsverschiedenheiten. Gegenüber der BBC äußerte der Herzog von Sussex den Wunsch nach Versöhnung, da die wachsende Distanz die gemeinsame Zukunft seiner Familie belasten könnte. Nach der Urteilsverkündung zeigte er sich zudem besorgt: "Das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch zu leben hat." Ob es tatsächlich zu einer Annäherung kommt, bleibt offen. Der Besuch der WellChild Awards in dieser Woche soll Harrys nächstes Vorhaben in Großbritannien sein, jedoch sind bislang keine Treffen mit seiner königlichen Familie geplant.

Getty Images Prinz Harry im April 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019