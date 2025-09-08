Verkaufserfolg: Goldring begeistert bei "Bares für Rares"

In einer aktuellen Ausgabe der beliebten ZDF-Show Bares für Rares wurde ein zeitloser Goldring zum Star der Folge. Die Verkäuferin Ursula Niehues aus Bocholt brachte das Erbstück, das sie von ihrem Großonkel erhalten hatte, gemeinsam mit ihrer Freundin Marlis Hörning ins Pulheimer Walzwerk. Der Ring, ein Bandring aus 585er-Gold mit einem 0,7-karätigen Diamanten, begeisterte insbesondere die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (59). Mit einem Schätzwert zwischen 1.200 und 1.400 Euro übertraf sie deutlich Ursulas Erwartung von 500 Euro.

Trotz der beeindruckenden Expertenschätzung war es die Spannung im Händlerraum, die die Stimmung weiter anheizte. Der Österreicher Wolfgang Pauritsch (53) war der erste Händler, der ein Interesse signalisierte, doch es war die erfahrene Juwelierin Elke Velten-Tönnies (72), die schließlich den Zuschlag erhielt. Nachdem auch Gastronom Roman Runkel kurzzeitig mitbieten wollte, einigte man sich am Ende auf einen Verkaufsbetrag von 1.300 Euro. Mit diesem neuen Schmuckstück bereicherte Elke Velten-Tönnies ihre Sammlung um eine weitere Rarität.

Erst vor wenigen Tagen sorgte ein ganz anderes Erlebnis bei "Bares für Rares" für traurige Schlagzeilen. Charlotte Nielsen aus München musste die Sendung enttäuscht verlassen, nachdem sich ihr vermeintlich wertvolles Gemälde als Fälschung herausgestellt hatte. Kunstexperte Colmar Schulte-Goltz (52) hatte das Bild der berühmten Malerin Elisabeth Jerichau-Baumann gründlich geprüft und kam zu einem eindeutigen Ergebnis: Das Kunstwerk ist leider kein Original, sondern eine Kopie. Für Charlotte platzte damit der Traum vom hohen Verkaufserlös. Moderator Horst Lichter (63) blieb nichts anderes übrig, als der Münchnerin ohne Händlerkarte nach draußen zu geleiten.

"Bares für Rares"-Händler und Horst Lichter

Annika Raßbach und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025

Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

