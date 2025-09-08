Will Sarah Engels ein weiteres Kind mit ihrem Julian?

Sarah Engels (32), bekannt aus der Castingshow DSDS, spricht offen über ihre Familienplanung mit Ehemann Julian (32). In einem Interview mit Gala gab sie preis, dass der Gedanke an ein drittes Kind durchaus präsent ist, auch wenn die Planung hierfür noch nicht konkretisiert ist. "Ich fühle mich noch jung genug", erzählt sie mit einem Lächeln. Seit 2019 ist die Sängerin mit dem Fußballer liiert und ein Jahr später bestätigten sie ihre Beziehung. Das Paar erfreut sich an ihrem gemeinsamen Nachwuchs, Töchterchen Solea, und teilt regelmäßig bezaubernde Familienmomente auf Instagram.

Auch bei ihren beruflichen Abenteuern kann Sarah auf die Unterstützung ihres Mannes Julian zählen. Kürzlich bereitete sie sich auf die Vorstellung ihres neuen Albums "Strong Girls Club" in der Kölner Veranstaltungsstätte "Kantine" vor, wobei Julian stets an ihrer Seite war, um ihr den Rücken zu stärken. Hinter den Kulissen sei es oft hektisch: "Deshalb brauche ich einen Menschen, der immer da ist. Und das ist mein Mann", schwärmt sie. Besonders emotional wurde es, als Julian seiner Frau unmittelbar vor ihrem Auftritt mit einem Blumenstrauß und einem Glücksbringer ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Sarah widmete ihm sogar den Song "Für immer du", der die Erinnerungen an ihre Hochzeit wachhält und Julian zu Tränen rührt.

Trotz der geöffneten Option auf weiteren Zuwachs in der Familie betont Sarah, dass die Harmonie und der Zusammenhalt im Haushalt im Vordergrund stehen. Gemeinsame Zeit zu genießen, sei ein zentrales Element ihres Familienlebens. Streitigkeiten gehören für das Paar zum Alltag, aber das Band der Liebe und der Einheit bleibt unerschütterlich. Während Sarahs Karriere weiter floriert, bleibt die Frage im Raum, ob eines Tages ihre Familie durch ein weiteres Kind bereichert wird – ein Gedanke, der in ihrem Zuhause nicht nur als Wunsch, sondern auch als echtes Gesprächsthema präsent ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian und Sarah Engels im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihr Ehemann Julian, Juli 2024