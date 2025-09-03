Wegen Alessio: Sarah Engels kämpft bei Auftritt mit Tränen

Sarah Engels (32) sorgte bei einem ihrer jüngsten Konzerte für einen emotionalen Moment, als sie über ihren ältesten Sohn Alessio (10) sprach. Die Sängerin, die ihre Fans mit einem Instagram-Video an dem bewegenden Augenblick teilhaben ließ, zeigte sich sichtbar gerührt und es kamen ihr fast die Tränen. Während ihrer Ansprache erklärte sie, dass ihre Kinder so schnell erwachsen werden und eines Tages das Haus verlassen würden. Doch trotz dieser Vergänglichkeit versicherte Sarah ihrem Publikum und ihrem Sohn, dass sie als Mutter immer für ihn da sein werde: "Egal, was passiert, [...] Mama bleibt."

In einem begleitenden Text auf Instagram zeigte sich Sarah ebenso offen und ehrlich. Sie erinnerte sich an die Herausforderungen während ihrer ersten Jahre als alleinerziehende Mama und wie überfordert sie sich manchmal fühlte. "Ich war jung, überfordert, manchmal verzweifelt [...]", beschrieb sie diese Zeit. Dennoch richtete sie aufmunternde Worte an ihren Sohn: Egal, wohin das Leben Alessio führt, seine Mutter wird stets an seiner Seite sein. Sie ist stolz darauf, wie stark und mutig er geworden sei, und beteuerte, dass er sich immer dieser Unterstützung sicher sein kann.

Doch nicht nur Alessio wird langsam erwachsener, auch seine Schwester Solea (3) wird immer selbstständiger, wie Sarah kürzlich stolz im Netz teilte. Im Disneyland in Hongkong verabschiedete sich die kleine Tochter von ihrem geliebten Schnuller, den sie liebevoll "Cucu" nannte. In einem rührenden Video knotete sie den Schnuller mutig an einen Micky-Maus-Ballon und ließ ihn in den Himmel steigen. "Ich brauche meinen Cucu nicht mehr – ich bin jetzt ein großes Mädchen!", verkündete Solea mit leuchtenden Augen.

Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi, Sarah Engels, Solea Engels und Julian Engels in Kanada, Oktober 2024

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren Kids Solea und Alessio, Oktober 2024

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea, August 2025