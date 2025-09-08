Zieht Harald Glööckler in den "Promi Big Brother"-Container?

Für die neue Staffel von Promi Big Brother kündigt sich möglicherweise ein echter Knaller an. Der renommierte und extravagante Designer Harald Glööckler (60) könnte laut einem Bericht der Bild in den prominenten TV-Container einziehen. Die Gespräche mit dem bekannten Modeschöpfer laufen angeblich bereits seit einigen Wochen und ein möglicher Vertrag soll schon zur Unterschrift bereitliegen. Während der Sender offiziell zu den möglichen Teilnehmern schweigt, ist der Einzug von Sarah-Jane Wollny (26) und Andrej Mangold (38) bereits fest bestätigt.

Seit über 25 Jahren ist Harald Glööckler ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft und sorgt dank seiner Schönheitsoperationen und seines extravaganten Lebensstils regelmäßig für Schlagzeilen. Mit seiner Teilnahme an Formaten wie dem RTL-Dschungelcamp, wo er im Jahr 2022 den vierten Platz belegte, zeigte er sich von seiner emotionalen Seite. Die Kombination aus Offenheit, Luxus und kontroversen Lebensäußerungen macht ihn zu einem idealen Kandidaten für die Reality-TV-Show, die von intensiven Zuschauereinschaltquoten lebt.

Auch sein Privatleben bietet jede Menge Stoff für Diskussionen. Nach einer 35-jährigen Beziehung mit dem Unternehmer Dieter Schroth (76) wurde die Trennung im Februar 2023 bekannt. Beide waren für acht Jahre verheiratet – und offensichtlich sehnt sich der Designer nach dem Aus nach neuer Zweisamkeit. "Erstaunlicherweise flirten neuerdings besonders viele verheiratete Männer mit mir", verriet er gegenüber dem Blatt. Ein kurzer Flirt mit dem jungen CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann fand schnell ein Ende, könnte aber die Neugier der Zuschauer auf Glööcklers Schritt steigern.

Getty Images Modedesigner Harald Glööckler, Juni 2024

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler im Mai 2025

Getty Images Harald Glööckler und Dieter Schroth, 2015