Ältester "Die Höhle der Löwen"-Kandidat sorgt für Aufruhr

Heinz Schlechtingen, 98 Jahre alt und voller Tatendrang, betrat am Montagabend die Bühne von "Die Höhle der Löwen" und sorgte gleich zu Beginn für einen kleinen Schockmoment. Mit Gehstock in der Hand marschierte der rüstige Rentner ins Studio, nur um diesen kurz darauf fallen zu lassen. "Kann mir mal bitte jemand helfen? Ich kann mich nicht bücken!", rief er und erhielt umgehend Unterstützung von Investorin Janna Ensthaler, die ihm sofort zur Seite sprang. Frank Thelen (49), beeindruckt vom Auftritt, scherzte: "Wir dachten, das wäre die Showeinlage!" Doch der Besuch des 98-Jährigen war alles andere als ein Witz. Heinz, gemeinsam mit seinem Enkel Phil Janßen und dessen Mitgründern Thorben Engel und Philipp Batisti, stellte eine innovative Gehhilfe vor, die durch ein patentiertes System sich leicht abstellen lässt – ein Clou, den die Investoren schnell anerkannten.

Die Begeisterung für Heinz und das Produkt namens "Steets" war spürbar. Nicht nur der Charme des bisher ältesten Teilnehmers der Show, auch die clevere Idee, Gehhilfen stabil und besonders benutzerfreundlich zu gestalten, eroberte die Herzen der Investoren. Besonders Ralf Dümmel (58) zeigte sich angetan: "Mit 98 bist du der älteste [Kandidat]! Was ist das Geheimnis für dein Alter?" Heinz, mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen, antwortete: "Sie können alles machen, was Sie wollen. Sie können trinken. Nur eins dürfen sie nicht: Sie dürfen nicht sterben!" Doch die anfängliche Begeisterung erhielt einen Dämpfer bei der Frage nach der Investitionssumme. Für ihr Gehhilfen-System forderten die Gründer 300.000 Euro für 15 Prozent Unternehmensanteile – ein stolzer Preis, der einige der Löwen abschreckte.

Judith Williams (53), Carsten Maschmeyer (66) und auch Janna zeigten sich nicht überzeugt und zogen sich aus der Verhandlung zurück. Frank hingegen blieb im Spiel, forderte jedoch ganze 25 Prozent der Anteile im Gegenzug für die Investition. Auf den Versuch der Gründer, ihn auf 20 Prozent herunterzuhandeln, reagierte er entschieden: "Wer hier reinkommt und nicht weiß, was ich kann, der ist einfach in der heutigen Qualität, die wir erreicht haben, fehl am Platz." Trotz des unerbittlichen Feilschens und der hohen Erwartungen bleibt der Auftritt von Heinz ein unvergessliches Highlight der Sendung. Der Protagonist des Pitches hat eindrucksvoll bewiesen, dass Alter keine Grenze für Innovation ist – ein Auftritt, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel

Anzeige Anzeige

Imago Janna Ensthaler, Unternehmerin, Gründerin und Investorin

Anzeige Anzeige

0086012595 Frank Thelen, Investor und Unternehmer