Brad Pitt zollt seiner Freundin Ines in Werbespot Tribut

Brad Pitt (61) begeistert erneut als das Gesicht der neuesten globalen Kampagne von De’Longhi. In dem humorvoll inszenierten Werbespot mit dem Titel "The Perfetto Instruction for Use" zeigt sich der 61-jährige Schauspieler laut People nicht nur lässig mit einem markanten Salz-und-Pfeffer-Bart, sondern zollt auch seiner Freundin Ines de Ramon (32) Tribut. Er trägt in dem von Taika Waititi (50) inszenierten Kurzfilm Schmuck der Marke Anita Ko, für die Ines als Vizepräsidentin tätig ist. Mit goldenen Siegelringen und einer Reihe von Perlenarmbändern an den Händen bereitet Brad eine Tasse Kaffee zu – ganz nach den charmant vorgetragenen Anweisungen einer körperlosen Stimme.

Die Zusammenarbeit mit Brad schilderte Taika Waititi gegenüber People begeistert: "Brad 4.000 Kaffees zubereiten zu sehen, war ein wahres Vergnügen – das Highlight meines Februars!" Neben der lockeren Atmosphäre des Werbespots zog auch Brads subtiler Schmuck Aufmerksamkeit auf sich, der wohl nicht nur modisch gemeint war, sondern auch als Ehre an seine Freundin gedacht war. Bereits zuvor hatte der Schauspieler bei gemeinsamen Auftritten mit Ines ähnlichen Schmuck von Anita Ko getragen. Im September 2024 zeigte er sich etwa mit einer mit Diamanten besetzten Kette, die ein "I"-Anhänger zierte – vermutlich eine süße Geste an die Schmuckdesignerin, mit der er mittlerweile seit rund zwei Jahren liiert ist. Das Paar hatte sich im selben Monat bei den Filmfestspielen in Venedig offiziell als Paar der Öffentlichkeit präsentiert.

Hinter den Kulissen zeigt sich ihre Beziehung als echtes Teamwork voller gegenseitiger Unterstützung. Brad, der im vergangenen Jahr den Tod seiner Mutter Jane verkraften musste, hat in Ines spürbaren Halt gefunden. Sie steht ihm nicht nur bei, sondern bringt auch Leichtigkeit in sein Leben. Freunde des Paares beschreiben Ines als jemanden, der das Beste aus dem Schauspieler herausholt. "Seit sie zusammengezogen sind, läuft es wunderbar", verriet ein Insider gegenüber People. Die Quelle ergänzte: "Brad liebt so viele Dinge an ihr. Sie ist großartig für ihn." Es wirkt, als erlebe Brad derzeit eine echte Glückssträhne – beruflich wie privat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025