"Ein Comedian": Yeliz Koc erzählt von Janniks Fremdgehen

In der Wiedersehensshow von Prominent getrennt krachte es zwischen Yeliz Koc (31) und ihrem Verflossenen Jannik Kontalis (29). Der Grund: Erst kürzlich outete Yeliz ihren Ex ohne dessen Einverständnis, indem sie behauptet hatte, dass die Beziehung zuletzt an Janniks sexuellem Interesse an Männern gescheitert sei. Moderatorin Charlotte Würdig (47) hakte da bei der Reunion natürlich nach und löste damit ziemlich viel Wirbel im Kölner Studio aus. Denn Yeliz legte mit einem weiteren handfesten Vorwurf nach. "Ich habe von mehreren Leuten gehört, dass, als ich im Dschungel war, er mit einem Comedian fremdgegangen ist", platzte es aus Yeliz heraus. Den Namen nannte sie gleich mit, doch der Sender entschied sich aufgrund der Brisanz, diesen zu zensieren.

Die angespannte Situation im Studio verschärfte sich noch weiter, als Jannik zu den Vorwürfen Stellung nahm. Er zeigte sich sichtlich genervt von den Äußerungen seiner Ex. "Für mich war das größte Problem, dass sie behauptet hat, dass das der Grund für die Trennung war. Das stimmt halt nicht, das ist komplett gelogen." Schließlich ruderte Yeliz zurück und beteuerte, sie hätte nie gesagt, dass Janniks Untreue der Auslöser für die Trennung gewesen sei, sondern ihr Umgang miteinander zum Beziehungs-Aus geführt habe.

Die turbulente Beziehung der beiden scheint nach diesem erneuten TV-Eklat endgültig beendet zu sein. Sie hatten sich bereits mehrfach getrennt – zuletzt im April dieses Jahres, nachdem sie nach den "Prominent getrennt"-Dreharbeiten kurzzeitig wieder zueinandergefunden hatten. Ihre Geschichte, die im Jahr 2023 bei der Kuppelshow Make Love, Fake Love begann, scheint nun auf einen Schlusspunkt zuzusteuern, da eine Versöhnung in Anbetracht der jüngsten Auseinandersetzung unwahrscheinlich ist. Privat haben beide ihren eigenen Weg eingeschlagen, und es bleibt abzuwarten, ob es irgendwann eine Rückkehr zur Freundschaft oder zumindest zu einer friedlichen Koexistenz geben wird.

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2024