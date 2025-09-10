Jannik Kontalis verrät: So entstand der Kontakt zu Bill

Reality-TV-Star Jannik Kontalis (29) und Sänger Bill Kaulitz (36) sorgten zuletzt mit einer vermeintlichen Romanze für Schlagzeilen. Im "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" erzählte Jannik nun, wie der Kontakt zwischen den beiden überhaupt zustande kam. "Bill hat auf meine Story reagiert, als ich gepostet habe, dass Prominent getrennt losgeht", erinnert sich Jannik. Danach lobte Bill sein Verhalten in der Show, und die beiden begannen miteinander zu schreiben, wie der Realitystar weiter berichtete. Bald darauf trafen sie sich erstmals persönlich in Berlin.

Jannik äußerte im Podcast auch seinen Ärger über die öffentliche Meinung zu der Verbindung zwischen ihm und Bill. Besonders störe ihn, dass die halbe Reality-TV-Welt sich dazu äußere, obwohl er selbst zurückhaltend mit Kommentaren sei. Dennoch sei er Bill dankbar, dass dieser ihn öffentlich verteidigte. "Das war ein schönes Gefühl", so Jannik. Über die Dynamik zwischen ihnen sagte er weiterhin: "Wir verstehen uns einfach blind. Es juckt uns auch alles nicht. Wir wollen uns nicht verstecken und einfach Spaß haben." Zu der Frage, ob aus dem freundschaftlichen Verhältnis mehr geworden sei oder werden könnte, hielt sich Jannik bedeckt und lehnte eine konkrete Antwort mit einem "Kein Kommentar" ab.

Ob Jannik sich mit Angaben zu seinem und Bills Verhältnis wohl zurückhält, da vielleicht nichts mehr zwischen ihnen läuft? Schließlich wird im Netz schon über Janniks nächste Romanze gemunkelt. Der Realitystar und Influencerin Yonca Hagen posteten im Netz immer wieder Hinweise, die auf eine engere Verbindung hindeuten könnten. Bislang haben sich jedoch weder Jannik noch Yonca zu den Spekulationen geäußert.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / yoncahagen Yonca Hagen, August 2025