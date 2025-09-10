Mediengeil? Stephanie Schmitz schießt gegen Jannik Kontalis

In der Welt des Reality-TV sorgt Jannik Kontalis (29) aktuell für hitzige Diskussionen. Nachdem der TV-Star kürzlich mit provokanten Fotos aus Los Angeles Schlagzeilen gemacht hatte, darunter auch Aufnahmen mit Musiker Bill Kaulitz (36), flammte die Debatte über seine Sexualität weiter auf. Bei der Wiedersehens-Show von Prominent getrennt verweigerte Jannik jedoch jede weitere Stellungnahme dazu und beschuldigte stattdessen Ex-Freundin Yeliz Koc (31), ihn geoutet zu haben. Nun meldet sich Reality-Kollegin Stephanie Schmitz (31) mit deutlichen Worten in ihrer Instagram-Story und kritisiert Jannik scharf für seinen Umgang mit der Situation.

Stephanie betont in ihrer Ansprache, dass sie Janniks Verhalten vor allem als gezielte PR-Aktion empfinde. Sie habe ihn bei einer früheren Show noch für aufrichtig gehalten, doch inzwischen zeichne sich ein anderes Bild ab. "Er behauptet, er wurde geoutet. Ja. Wo ich mir denke, dieser Mann inszeniert medienwirksam Bilder, teilt diese bewusst im Internet, damit ja jeder sie sieht, heizt bewusst um dieses Thema Spekulationen an", so Stephanie. Besonders stört sie, wie Jannik mit einem sensiblen Thema wie dem Outing umgehe. Menschen in ihrem Umfeld hätten oft jahrelang mit Angst und Scham kämpfen müssen, während Jannik bewusst Gerüchte anheize, um Aufmerksamkeit zu generieren. "Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass er vielleicht bisexuell ist oder was auch immer, aber es geht um die Art und Weise, wie mit so einem Thema umgegangen wird und wie man Profit daraus schlägt. Das ist null okay", schließt die Influencerin ihre Kritik deutlich ab.

Für Jannik selbst war das Thema bereits in anderer Hinsicht belastend. Laut eigenen Angaben habe der Reality-Star die Wiedersehens-Show von "Prominent getrennt" als besonders unangenehm empfunden, da seine Sexualität dort thematisiert wurde. In sozialen Medien erklärte er offen, die Atmosphäre vor Ort sei "zehnmal schlimmer" gewesen, als es im TV erschien. Jannik, der sich seit Monaten mit Kommentaren und Statements immer wieder ins Rampenlicht rückt, bleibt zumindest in dieser Hinsicht ein polarisierendes Gesicht in der Welt des Reality-TVs. Ob oder wie er auf Stephanies Vorwürfe reagiert, bleibt vorerst abzuwarten.

Collage: Instagram, Instagram Stephanie Schmitz und Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, Reality-Tv-Bekanntheit

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025