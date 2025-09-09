Fame? Darum nimmt Laura Blond erneut an "Love Island" teil

Laura Maria Lettgen ist erneut bei Love Island VIP als Kandidatin dabei, auch wenn sie in den bereits veröffentlichten Folgen noch nicht aufgetaucht ist. Der Trailer zur neuen Staffel, die derzeit für viel Wirbel sorgt, verspricht allerdings jetzt schon pures Drama. Promiflash nahm dies zum Anlass, um die Beweggründe der Social-Media-Influencerin zu ergründen. Gefragt, ob sie die große Liebe suche oder vielmehr die mediale Aufmerksamkeit, gab Laura offen zu: "Ich glaube, man würde lügen, wenn man sagt, dass man nur reingeht, um die große Liebe zu finden."

In einem Interview verriet die Influencerin weiter, dass die abgeschottete Umgebung der Show für sie ein besonderer Reiz ist. Sie genießt es, jemanden kennenzulernen, ohne die ständige Erreichbarkeit durch Handys oder andere äußere Einflüsse. Im wirklichen Leben fällt ihr das Dating weitaus schwerer, vor allem wegen ihrer Aktivitäten auf der Plattform OnlyFans. "Ich mache ja OnlyFans und voll oft ist es so, wenn ich Männer kennenlerne, dass sie sagen 'Ja, das geht gar nicht'." Oftmals sind deren Freunde oder Familie der Grund für die voreingenommene Meinung, mit der sie konfrontiert wird.

Auch Emmy Russ (26) hat bereits angedeutet, dass nicht jede Kandidatin primär nach der Liebe sucht. Besondere Zweifel hegte sie an den Absichten von Laura. Diese sei ihrer Meinung nach bekannt dafür, über andere ihren Bekanntheitsgrad zu steigern und Aufmerksamkeit zu erhalten. Es steht auch eine lukrative Gewinnsumme im Raum, die einigen Teilnehmern als zusätzlicher Anreiz dienen könnte. Abseits der Show ist Laura als Social-Media-Star und durch ihre prominente Verwandtschaft bekannt, was ihr ebenfalls ein hohes Maß an öffentlichem Interesse beschert.

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Lettgen bei der "Love Island VIP"-Premiere

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Influencerin

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025