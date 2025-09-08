Ihn hat sich Jeje Lopes bei "Love Island VIP" gewünscht

Jeje Lopes sorgt derzeit für Aufsehen in der aktuellen Staffel von Love Island VIP. Die bekannte Social-Media-Influencerin hat in einem Gespräch mit Promiflash enthüllt, dass sie sich einen ganz bestimmten Kandidaten für die Show gewünscht hat: Dion Brown. Dion, bekannt aus Are You The One?, ist für Jeje nicht nur optisch der Inbegriff ihres Traummannes, sondern er ist ebenfalls Teil der Sendung. Im Gespräch berichtet sie: "Richtig, ich wurde mit dem Dion belohnt. Was passiert, darf ich noch nicht verraten, aber es wird spannend."

Mit ihrem Wunsch nach Dion hat Jeje offenbar einen Volltreffer gelandet. Sie beschreibt ihn als optisch perfekt passend für ihren Geschmack. "Optisch geht er definitiv komplett in die Richtung [meines Traummannes]", verrät sie. Allerdings ist Dion für sie auf charakterlicher Ebene eine Überraschung, da sich die beiden erst im Rahmen der Show richtig kennenlernen. Diese Entwicklung sorgt dafür, dass die Fans der Sendung nun noch gespannter darauf warten, wie sich die Beziehung zwischen den beiden in der Villa entwickeln wird. Weitere Details bleiben jedoch fürs Erste im Verborgenen.

Der Einzug von Dion in die Show könnte eine bedeutende Wendung für Jeje darstellen. Bekannt für ihre charmante Präsenz auf Social Media, hat sie sich durch ihre offene und herzliche Art ein großes Publikum erarbeitet. Nun steht sie vor der Herausforderung, in einer intensiven Umgebung wie "Love Island VIP" ihre Wünsche und Erwartungen in Einklang zu bringen. Fans warten gespannt darauf, wie die Chemie zwischen ihr und Dion in den kommenden Episoden der beliebten Reality-Show wirken wird. Jeje, die für ihre Authentizität geschätzt wird, könnte vor einer faszinierenden Erfahrung stehen, die sowohl ihr persönliches als auch ihr öffentliches Leben beeinflussen könnte.

Instagram / jejellopes "Krass Schule"-Star Jeje Lopes postet einen "Love Island VIP"-Einblick, August.

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

