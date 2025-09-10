Stella hatte keinen Wunschkandidaten bei "Love Island VIP"

Stella Stegmann (28), bekannt aus ihrer Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten, ist auch in der neuen Staffel von Love Island VIP mit von der Partie. In einem Interview mit Promiflash erklärte sie nun, dass sie von der Möglichkeit, sich jemanden in die Villa zu wünschen, keinen Gebrauch gemacht habe. Der Grund dafür sei, dass sie in der "Reality-Bubble" noch nicht viele Menschen kenne und ihr deshalb niemand eingefallen sei.

Stattdessen setzt Stella darauf, sich einfach überraschen zu lassen und das Beste aus der Situation zu machen. "Bei mir ist es auch sehr stark so, dass ich jemanden erstmal kennenlernen muss und den Vibe spüren muss – auch live das Charisma und sowas", teilte sie mit. Diese Einstellung dürfte auch ein Teil ihres Erfolgskonzepts in der Reality-TV-Szene sein, denn sie möchte ihr Gegenüber nicht nur oberflächlich kennenlernen, sondern auch auf einer tieferen Ebene.

Durch ihre Teilnahme an Too Hot To Handle: Germany und Die Bachelorette hat sich Stella eine große Fangemeinde aufgebaut. Als leidenschaftliche Influencerin teilt sie regelmäßig persönliche Highlights auf ihren Social-Media-Kanälen und bleibt mit ihren Followern in engem Kontakt. Ihre positive Einstellung und ihr offener Umgang mit der Öffentlichkeit machen sie zu einem gern gesehenen Gast in der Medienlandschaft.

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Stella Stegmann

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Imago Realitystar Stella Stegmann im September 2025 in Köln