So stellt sich Marco Cerullo seine Traumfrau vor

Reality-TV-Star Marco Cerullo (36), bekannt aus der aktuellen Staffel von Love Island VIP, macht sich nach der Trennung von Christina Grass (37) erneut auf die Suche nach seiner Traumfrau. Im Gespräch mit Promiflash enthüllt der 36-Jährige, welche Eigenschaften seiner Meinung nach am wichtigsten sind. "Aufs Optische kommt es nicht so drauf an, da muss halt einfach der Vibe da sein", betont Marco. Früher war eher das Modellhafte das Kriterium, doch jetzt sind ihm die Harmonie und körperliche Anziehungskraft viel wichtiger. Die Farbe der Haare ist ihm dabei völlig egal, was zählt, ist der Funken, der überspringen muss.

Marco, der vor kurzem 15 Kilogramm abgenommen hat, fühlt sich nach der Trennung von Christina stärker denn je. Diese Erneuerung sieht er als Chance in seinem Leben. Vor allem seine Erfahrungen bei "Love Island VIP" bieten ihm nun die perfekte Möglichkeit, die richtige Partnerin zu finden. Während seiner Teilnahme pflegt er den Kontakt mit anderen Prominenten, doch es bleibt abzuwarten, ob sich darunter seine Zukünftige befindet. Marco ist optimistisch und mit seinem neuen Selbstbewusstsein bereit, eine erneute Beziehung einzugehen.

Abseits von der Suche nach Liebe hat der Reality-Star auch beruflich Pläne. Nach seiner Transformation und dem Gefühl neuer Energie zieht es ihn in einen anderen Karriereweg: die Musik. Er plant bereits, als Ballermann-Künstler durchzustarten. Mit seiner positiven Einstellung und seinem frischen Look steigt nicht nur die Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft im Job, sondern auch auf ein weiteres privates Glück. Die jüngsten Komplimente zu seiner Erscheinung stärken ihm dabei den Rücken, während er sich auf seine bevorstehenden Herausforderungen konzentriert.

Imago Marco Cerullo, September 2025

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass im Februar 2023 in Hamburg

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, August 2025