Liebe: Darum nimmt Jeje Lopes an "Love Island VIP" teil

Jeje Lopes ist voller Vorfreude! Die beliebte Social-Media-Queen ist Teil der neuen Staffel von Love Island VIP. Im Interview mit Promiflash erklärte sie, warum es sie gerade zu diesem Format zieht. Nach ihrer Teilnahme an Too Hot To Handle: Germany sei "Love Island VIP" genau das Richtige für sie. Besonders ihre vergangene Beziehung habe ihre Entscheidung beeinflusst. Doch die Aussicht darauf, die Liebe zu finden, ist für Jeje der entscheidende Faktor: "Ich liebe die Liebe", betonte sie leidenschaftlich.

Ihr Traum war es schon immer, bei Love Island mitzumachen, verriet sie weiter. Diesen Wunsch hegt sie bereits seit Langem und nun geht er in Erfüllung. Obwohl es viele andere tolle Shows gibt, hält sie "Love Island VIP" für etwas ganz Besonderes: "Für mich gibt es kein vergleichbares Format, das dazu passt", schwärmt die Social-Media-Queen. Und wäre ihre Ex-Beziehung nicht gewesen, hätte sie gar nicht lange überlegt und direkt zugesagt, sagte sie im Interview.

Abseits von Reality-TV ist Jeje Lopes vor allem als Social-Media-Star bekannt. Mit ihrem mitreißenden Charme gewinnt sie auf Plattformen wie Instagram zahlreiche Follower, die sie an ihrem aufregenden Alltag und ihren Gedanken über die Liebe teilhaben lässt. Diese offene und authentische Art kommt bei ihren Fans gut an und hat sicherlich auch zu ihrer Popularität beigetragen. Nun ist sie gespannt, welche Abenteuer sie bei "Love Island VIP" erwarten und ob sie dort vielleicht tatsächlich die große Liebe findet.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jejellopes "Krass Schule"-Star Jeje Lopes postet einen "Love Island VIP"-Einblick, August.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025