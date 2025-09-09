Vorurteile? So nahm Stella Stegmann "Love Island VIP" wahr

Stella Stegmann (28) ist aktuell bei der Datingshow Love Island VIP zu sehen, nachdem sie zuvor als Bachelorette die große Liebe suchte. In einem Interview mit Promiflash sprach sie nun über ihre Erlebnisse in der neuen Staffel und wie sie von den anderen Teilnehmern wahrgenommen wurde. Stella erklärte, dass sie von den anderen Kandidaten positiv aufgenommen wurde und betonte: "Natürlich denken viele, sie war die Bachelorette, aber ich habe niemals gedacht: 'Boah, ich bin jetzt besser als die oder sowas.'"

Sie betonte, dass das Verhältnis zu den anderen Frauen sehr entspannt gewesen sei und sie sich gut verstanden hätten. Auch bei den männlichen Teilnehmern schien Stella einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben, was in der Show naturgemäß von Vorteil ist. Stellas offene und warmherzige Art scheint auch dieses Mal gut anzukommen. Doch ob sie ihre große Liebe gefunden hat, wird sich erst im Laufe der Ausstrahlung zeigen.

Rückblickend hat Stella aus ihren früheren Teilnahmen an Realityshows, wie bei "Die Bachelorette" oder Too Hot to Handle: Germany, wichtige Lektionen für sich selbst gezogen. Sie hat erkannt, wie schnell sie sich von anfänglichen Gefühlen blenden ließ. Diese Erkenntnis bringt sie nun in die neue Staffel von "Love Island VIP" ein, indem sie sich bewusster mit der Situation auseinandersetzt und versucht, Beziehungen langsamer und intensiver aufzubauen.

Imago Realitystar Stella Stegmann im September 2025 in Köln

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTL Devin Dayan und Stella Stegmann im "Die Bachelorette"-Finale