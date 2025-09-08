"Liebe": Dijana Cvijetic ist drittes Mal bei "Love Island"

Realitystar Dijana Cvijetic (31) ist wieder zurück auf der Insel – aber nicht irgendeine Insel, sondern die berühmte Villa von Love Island VIP. Die 31-Jährige nimmt zum dritten Mal an der beliebten Datingshow teil. Gegenüber Promiflash erklärte Dijana schmunzelnd ihre Gründe dafür: "Ich glaube, Love Island kann nicht ohne mich und ich kann auch nicht ohne Love Island. Das ist Liebe."

Bereits in vorherigen Staffeln brachte sie sportlichen Ehrgeiz und Feuer in die Villa. 2019 sorgte Dijana bei der regulären Love Island-Staffel für Schlagzeilen, als sie Teil des Liebesdreiecks mit Danilo Cristilli (28) und Melissa Damilia (29) war. 2024 kehrte sie bei "Love Island VIP" zurück und zeigte erneut, dass sie das Drama und die Romantik der Show liebt.

Abseits der Kamera hat Dijana bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Ihre offene Persönlichkeit und ihr Sinn für Humor haben ihr nicht nur in der Show, sondern auch online eine treue Fangemeinde eingebracht. Neben ihrer Teilnahme an "Love Island" war sie auch bei Kampf der Realitystars sowie "Like Me I'm Famous" zu sehen. Ihre Fans dürfen gespannt sein, ob sie in dieser Staffel ihre große Liebe finden wird.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Influencerin

RTLZWEI Melissa und Danilo bei "Love Island" 2019

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025