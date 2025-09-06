Emmy Russ sicher: Sie ist nur für Fame bei "Love Island VIP"

Die neue Staffel von Love Island VIP, moderiert von Sylvie Meis (47), ist gestartet, und mit dabei sind bekannte Gesichter wie Marco Cerullo (36), Jennifer Iglesias (26) und Laura Maria Lettgen alias Laura Blond. Doch nicht alle scheinen dieses Abenteuer aus denselben Gründen zu bestreiten. Im Interview mit Promiflash hat Reality-TV-Star Emmy Russ (26) ihre Zweifel an den Absichten von Laura Blond geäußert. Auf die Frage, wer ihrer Meinung nach nicht nur auf der Suche nach der großen Liebe ist, antwortete sie: "Ich würde persönlich sagen Laura Blond, weil sie dafür bekannt ist, nur auf Nacken anderer Fame zu machen und Aufmerksamkeit zu generieren", ließ Emmy gewohnt spitzzüngig verlauten. Immerhin steht zudem eine Siegprämie von satten 50.000 Euro auf dem Spiel.

Emmy selbst betonte, dass sie sich in Formaten wie Promis unter Palmen (2021) oder Kampf der Realitystars (2023) aufgrund ihres einzigartigen Charakters hervorgetan habe und keine Männer gebraucht habe, um berühmt zu werden. Die Kult-Blondine, die zuletzt selbst wegen Liebesgerüchten in den Fokus der Öffentlichkeit rückte, meinte, dass es schade sei, wenn jemand nicht durch seine Persönlichkeit, sondern durch andere in den Vordergrund treten müsse: "Wenn sie sich damit wohlfühlt, dann super, dann soll sie das machen, aber ich bin alleine nur durch meinen einzigartigen Charakter bekannt geworden." Trotz der Kritik zeigte sie Verständnis dafür, dass jeder seinen eigenen Weg geht und fügte hinzu, dass die Welt Platz für unterschiedliche Persönlichkeiten bietet: "Ich brauchte keine Männer, aber jeder ist anders – und das ist auch gut so."

Laura Blond hat bereits in der Vergangenheit mit ihrer Geschichte rund um das Reality-TV für Aufsehen gesorgt. Sie hatte im Jahr 2019 offenbart, dass ihre Teilnahme an Love Island von einer überraschenden Wendung in ihrem Privatleben beeinflusst wurde. Ein Mann, der ihr eine vielversprechende Zukunft in Aussicht stellte, wollte sich bei ebenjener Dating-Show bewerben. Diese unerwartete Enthüllung führte letztlich dazu, dass Laura aus Rache selbst ins Rampenlicht rückte. Es scheint, als wäre der Weg zum TV-Ruhm für Laura Blond nie ein gerader gewesen, sondern geprägt von persönlichen Herausforderungen und Entscheidungen. Es bleibt abzuwarten, ob es ihr die nächsten Mitstreiterinnen und Mitstreiter in dieser Dating-Show etwas leichter machen.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / emmyruss, Instagram / laurablondd Emmy Russ und Laura Maria Lettgen posieren, Collage.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025