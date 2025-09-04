Maximilian Schneider verabschiedet sich emotional von AWZ

Maximilian Schneiders letzte Szene bei Alles was zählt ist abgedreht. Der Darsteller von Arzt Johannes verlässt die Daily nach weniger als einem Jahr. Im Gespräch mit RTL lässt er seine Zeit am Set nun Revue passieren und spricht dabei über seine Serienkollegen. "Wen ich hier vermissen werde? Wirklich die gesamte AWZ-Familie, sowohl hinter der Kamera als auch vor der Kamera", erklärt der Wahlkölner. Er sei besonders den Darstellern dankbar, mit denen er am engsten zusammengearbeitet hat und die jeden Drehtag zu etwas Besonderem gemacht haben.

Für Maximilian war die Arbeit an der Kultserie eine wertvolle Erfahrung. "Das hier war echt eine gute Schule. Ich habe wirklich wahnsinnig viel dazugelernt", berichtete er gegenüber dem Sender und ergänzte: "[Ich] habe wahnsinnig viel Erfahrung dazu bekommen und kann jetzt auf jeden Fall mit einer ganz anderen Selbstsicherheit in die Zukunft gehen." Weniger harmonisch verabschiedete sich seine Rolle aus dem Steinkamp-Universum. In seinen letzten Szenen wurden die intriganten Machenschaften des Arztes im Krankenhaus aufgedeckt und er wurde hochkant rausgeschmissen.

Während Maximilian erst seit Kurzem Teil des Casts war, verabschiedete sich vor einigen Wochen bereits ein "Alles was zählt"-Urgestein von der Serie. Kaja Schmidt-Tychsen (44) verkörperte 14 Jahre lang den Serienliebling Jenny Steinkamp. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie, welche Szenen ihr aus dieser Zeit in Erinnerung bleiben werden: "Ich kann sie gar nicht zählen! Aber besonders viel Spaß gemacht haben früher immer die Szenen am Steinkamp-Esstisch. Die geballte Ladung Familie, Bosheit und Humor."

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Maximilian Schneider, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / maximilian.shdr Maximilian Schneider, "Alles was zählt"-Darsteller

Anzeige Anzeige

RTL / Jule Zielke "Alles was zählt"-Darstellerin Kaja Schmidt-Tychsen auf Mallorca