Bye, bye: "Alles was zählt"-Bösewicht verlässt die Daily

Ein bekanntes Gesicht verabschiedet sich von Alles was zählt: Maximilian Schneider, der in der Serie für reichlich Aufruhr sorgte, steigt aus. Für den Schauspieler war die beliebte Daily eine prägende Erfahrung. In einem Interview mit RTL zeigt sich der Schauspieler dankbar für die Zeit am Set. "Das hier war echt eine gute Schule. Ich habe wirklich wahnsinnig viel dazugelernt", erklärt er. Trotz des Abschieds blickt er voller Vorfreude in die Zukunft. "[Ich] habe wahnsinnig viel Erfahrung dazu bekommen und kann jetzt auf jeden Fall mit einer ganz anderen Selbstsicherheit in die Zukunft gehen", schwärmt das TV-Gesicht.

Die Geschichte seines Seriencharakters nimmt ein dramatisches Ende. Johannes hat seit Ende Februar in Essen Intrigen gesponnen und sich durch zahlreiche fragwürdige Aktionen nicht viele Freunde gemacht. Nachdem diese Machenschaften allerdings ans Licht gekommen sind, verliert er seinen Job im Krankenhaus und beschließt, sich an Kilian und Nathalie, gespielt von Marc Dumitru (39) und Amrei Haardt (36), zu rächen. Der Racheplan geht jedoch schief, als Francisco Medinas (48) Figur Maximilian eingreift und Johannes schließlich überwältigt. Die spannende Wendung markiert gleichzeitig Maximilians letzten Auftritt in der Serie.

Die Serie "Alles was zählt" gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Dailys in Deutschland und zieht Zuschauer mit spannenden Handlungssträngen in ihren Bann. Bösewichte wie Johannes sind dabei ein wichtiger Bestandteil der Geschichten, die für Nervenkitzel und fesselnde Momente sorgen. Mit dem Abschied von Johannes wird die fiktive Welt rund um Essen um einen prägnanten Charakter ärmer, doch Maximilians Reise geht erst richtig los. Während die Zuschauer den Serienstar vermissen werden, bleibt abzuwarten, wohin es ihn zukünftig zieht. Fans können sich aber sicher sein: Von ihm wird man noch hören.

RTL / Bernd Jaworek Der Cast von "Alles was zählt"

RTL / Julia Feldhagen Maximilian Schneider als Johannes bei "Alles was zählt"

RTL / Julia Feldhagen Maximilian Schneider und Marc Dumitru als Johannes und Kilian bei "Alles was zählt"