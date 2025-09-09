Serkan und Emma: Samira Yavuz wusste von "The Power"-Szene

Zwischen Serkan Yavuz (32) und Emma Fernlund (24) gab es bei der neuen Show "The Power" intensive Momente, die hohe Wellen schlagen. Während Emma von ihrem Ex Umut Tekin (28) beschuldigt wird, ihm fremdgegangen zu sein, rückt die Szene auch Serkan in ein schlechtes Licht. Kurz vor den Dreharbeiten der Show wurden seine diversen Seitensprünge öffentlich bekannt. Serkan war zwar in der Show Single, da seine Noch-Ehefrau Samira Yavuz (31) die Beziehung beendet hatte, doch er versichert seither, um Samira kämpfen zu wollen. Der Flirt mit Emma bei "The Power" wurde vergangene Woche publik – zu diesem Zeitpunkt befanden sich Serkan und Samira trotz Trennung gerade im gemeinsamen Ägypten-Urlaub. Mittlerweile sind sie wieder in Deutschland, und Samira bricht ihr Schweigen.

In einer Instagram-Story schreibt sie: "Schaut mal, ich werde weiterhin meine Gedanken für mich behalten", begann sie. Sie erklärte weiter, dass die Szene sie nicht überraschte und viele fälschlicherweise annehmen, sie hätte erst im Urlaub davon erfahren. Die Podcasterin zeigt sich sichtlich genervt von der öffentlichen Diskussion: "Ich will hier nicht mehr drüber reden, was mich in Bezug auf Serkan beschäftigt, weil es einfach vergiftet", so Samira und betont, dass sie sich auf die "reale Welt" konzentrieren möchte.

Samira wurde von ihrem Noch-Ehemann unter anderem mit Reality-TV-Kollegin Eva Benetatou betrogen. Seither lässt auch Eva die Geschichte nicht mehr los – laut eigenen Angaben wurde sie sogar schon auf offener Straße beleidigt. Promiflash traf die Reality-TV-Bekanntheit bei der Premiere von Love Island VIP und äußerte sich zu der folgenschweren Affäre: "Natürlich ist einerseits eine gewisse Kritik berechtigt. Und das war auch auf jeden Fall nicht cool, was da passiert ist. Aber irgendwann kann man auch mal einen Punkt setzen."

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Serkan Yavuz

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidatin Emma Fernlund