Urlaub mit Samira: Serkan Yavuz verfiel in "alte Muster"

Obwohl sie seit Anfang dieses Jahres getrennt sind, ging es vergangene Woche für Serkan (32) und Samira Yavuz (31) gemeinsam in den Urlaub. Zusammen mit ihren Töchtern verbrachten sie eine Woche in einem Hotel im ägyptischen Hurghada. Serkans Vorfreude war groß – und auch nach dem Urlaub meldet er sich glücklich in seinem Podcast "unReal". Der Realitystar macht aber auch kein Geheimnis daraus, dass nicht alles rund lief. Er erwischte sich sogar dabei, wie er gegenüber seiner Familie das ein oder andere Mal in alte Verhaltensmuster verfiel.

Serkan ist ein Perfektionist – das gestand er schon in früheren Folgen. Auch im Familienurlaub wollte er, dass alles reibungslos nach Plan läuft. Wenn dem mal nicht so war, merkte er, wie seine Stimmung zu kippen begann. In seinem Alltag hat er diese Macke inzwischen gut im Griff: Dort zieht er sich dann zurück oder lenkt sich durch Sport ab. Im Urlaub konnte er Samira aber ja nicht mit den Töchtern alleine lassen. "Ich habe gemerkt, wenn du keinen Zufluchtsort hast, an dem du mal kurz durchatmen kannst, das ist dann schon wieder eine andere Nummer. Da kannst du schon mal wieder in alte Muster fallen", gesteht er. In solchen Momenten sei es dann auch mal zu kleineren Streits zwischen ihm und Samira gekommen. Jedoch sei die Situation – im Gegensatz zu früher – nie ausgeartet. Er habe dann offen mit seiner Noch-Ehefrau kommuniziert und gemeinsam mit ihr eine Balance gefunden.

Es klingt fast so, als sei der gemeinsame Urlaub im Großen und Ganzen ein voller Erfolg gewesen. Auch wenn der 32-Jährige und die Mutter seiner Kinder dort als Team gut funktionierten, steht ihre gemeinsame Zukunft aber wohl weiterhin in den Sternen. Mit der Zustimmung des Familienurlaubs erfüllte Samira Serkan einen großen Wunsch – körperliche Annäherungen, wie ein geteiltes Bett, Kuscheln oder gar mehr, habe es aber nicht gegeben, wie der Realitystar im Podcast "unReal" betonte.

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz vor ihrer Trennung

Instagram / serkan_yavuz Samira im Familienurlaub mit ihrer Tochter, September 2025

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025