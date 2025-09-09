"Schmutz": Serkan Yavuz schießt bei "The Power" gegen Nadja

Bei The Power ist Nadja eine Nachrückerin. Als die Love Fool-Bekanntheit in Folge 13 dazustößt, ist Kandidat Serkan Yavuz (32) nicht gerade erfreut – er verweigert Nadja sogar eine Begrüßung. Serkan sagt ihr lächelnd ins Gesicht: "Nee, ich kann Schmutz leider nicht die Hand geben. Sonst werden meine Hände dreckig." Der Hintergrund: Die 25-Jährige ist befreundet mit Realitystars wie Laura Maria Lettgen alias Laura Blond und Jade Übach (31), mit denen Serkan mutmaßlich eine Affäre hatte. Nadja schießt zurück: "Ich soll dir einen ganz lieben Gruß von einer hübschen Blondine ausrichten. Vielleicht rufst du das nächste Mal nicht mitten in der Nacht an, sondern probierst es mal tagsüber."

Nadja hängt an die große Glocke, dass sie über Serkan und seine Affären einiges weiß und bereit ist, auszupacken. Serkan bleibt zunächst locker: "Ich kenn’ die Alte nicht mal. Ich hab noch nie was von der gehört. Aber die hat meinen Namen so oft im Mund, als würd es kein Morgen geben." Kurz darauf sucht der Bachelor in Paradise-Star allerdings doch das Gespräch unter vier Augen – und lässt ein Donnerwetter los. "Ich frag mich, ob du dich nicht schämst. Ich weiß, was ich gemacht habe, ich schäme mich, ich fühle mich scheiße. Ich bin Schmutz, genauso wie du es auch bist, weil ihr mit so einer Scheiße für Aufmerksamkeit sorgen wollt", keift er drauflos.

Nadja hat dem wenig entgegenzusetzen – doch Serkan ist nicht zu stoppen. "Du kannst mir gar nichts mehr nehmen, weil ich eh schon nichts mehr hab. Du tust mir nichts", wettert er weiter. Seine wahre Absicht gelte nur dem Schutz seiner Ex Samira Yavuz (31). Serkan stellt klar: "Mir geht es nur darum, dass meine Frau das wieder sehen muss, die muss sich den Scheiß nochmal anhören und nochmal durchkauen." Er nennt Nadja "erbärmlich", dann beendet er das Gespräch. Kurz darauf bricht er in Tränen aus.

Kurz vor Start der Dreharbeiten für "The Power" im vergangenen März war bekannt geworden, dass Serkan und Samira getrennt sind. Die beiden waren seit 2021 liiert und sind stolze Eltern von zwei kleinen Töchtern. Grund für das Liebes-Aus war unter anderem Serkans Untreue – der Realitystar soll Samira wiederholt betrogen haben. Insbesondere seine Affäre mit Evanthia Benetatou (33) sorgte für viel Aufsehen. Mittlerweile haben sich Serkan und Samira wieder zusammenraufen können: Sie sind zwar nicht wieder ein Paar, pflegen jedoch ihren Kids zuliebe ein harmonisches Verhältnis.

Serkan Yavuz, Nadja Großmann

"Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Nadja

Serkan Yavuz, April 2024

Samira und Serkan Yavuz, Realitystars