Samira Yavuz teilt niedliche Fotos aus dem Urlaub mit Serkan

Samira (31) und Serkan Yavuz (32) sind aus dem gemeinsamen Urlaub zurück. Während Serkan sich schon ausführlich über die Zeit als Familie in seinem Podcast äußerte, hielt sich seine Ex-Partnerin bislang noch zurück. Nun teilt Samira aber einen Beitrag auf Instagram, der verdeutlicht, wie sehr auch sie die Zeit genossen hat. "Weils so schön war", schreibt sie zu einer Reihe von Fotos. Darunter finden sich aber nicht nur niedliche Bilder als Familie, sondern auch ein Selfie nur von Serkan und Samira, auf dem beide in die Kamera strahlen.

Die Fans der zweifachen Mama sind begeistert von den Schnappschüssen. Samiras Follower drücken in den Kommentaren aber nicht nur ihre Begeisterung darüber aus, wie die 31-Jährige und der Papa ihrer Kinder trotz ihrer Trennung für die beiden Töchter an einem Strang ziehen. Die vertrauten Fotos erwecken bei vielen auch Hoffnung, dass die Realitystars vielleicht doch wieder als Paar zusammenkommen könnten. "Ich würde es euch sehr wünschen, dass ihr wieder zueinander findet. Er hat aus seinen Fehlern gelernt. Ich wünsche euch alles Gute", schwärmt eine Nutzerin. Eine andere schreibt: "Ihr seid so eine schöne Familie und ich liebe es, wie ihr zusammen seid. Ich hoffe so, dass ihr euch noch eine Chance gebt."

Serkan, der neben seiner Tätigkeit im Reality-TV auch durch seinen Podcast "unReal" Bekanntheit erlangt hat, hatte kürzlich klargestellt, dass es trotz der Harmonie im Urlaub nicht zu einer romantischen Annäherung gekommen sei. Die Familie übernachtete zwar im selben Hotelzimmer, Serkan überließ das Bett aber Samira und den Kids und zog sich auf ein Beistellbett zurück. "Dass wir jetzt kuschelnd in einem Bett liegen – was ich sehr schön fände und mir sogar erträume – das wird nicht passieren", stellte der 32-Jährige bereits im Vorfeld klar.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

