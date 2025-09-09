Samira verrät: Serkan Yavuz hat den Ägypten-Urlaub bezahlt

Serkan Yavuz (32) hat seiner Familie auch nach der Trennung einen luxuriösen Urlaub in Ägypten ermöglicht. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Samira Yavuz (31) und ihren zwei Töchtern verbrachte der Reality-TV-Star entspannte Tage im sonnigen Land der Pharaonen. Obwohl die Beziehung zu Samira beendet ist, zog es die beiden in den Urlaub, in dem Serkan alle Kosten übernahm. Auf Instagram gibt Samira detaillierte Einblicke in die Reise und die entstandenen Kosten.

Der Hotelaufenthalt für acht Tage und die Kosten für drei Personen schlugen mit 1.300 Euro zu Buche – für die jüngere Tochter Valea fielen keine Gebühren an. Für das Flugerlebnis sollte jedoch etwas mehr Komfort geboten werden: Serkan buchte für die Familie Business-Class-Tickets in der ersten Reihe, damit die Kinder mehr Platz zum Spielen hatten. Diese Flüge kosteten rund 3.000 Euro. Samira erläutert zudem, dass trotz des All-inclusive-Pakets vor Ort zusätzliche Ausgaben anfielen.

Bereits zuvor hatte Samira Einblicke in die fröhlich-sonnige Urlaubsstimmung auf Instagram geteilt. Fröhliche Fotos von ihr und den Kindern beim Planschen im Hotelpool zeigten, wie der Ägypten-Trip den Alltagstrubel für eine Weile in den Hintergrund rücken ließ. Trotz der Trennung bemühen sich Serkan und Samira sichtlich, für ihre gemeinsamen Kids an einem Strang zu ziehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yauz, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025