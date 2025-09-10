Diese TV-Bekanntheit ist Serkan Yavuz' größte Konkurrenz

Serkan Yavuz (32), bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten, hat auf Instagram seine wohl härteste Konkurrentin im Fernsehen hervorgehoben: Cecilia Asoro (29). Der für seinen Ehrgeiz berüchtigte Serkan erklärt, dass er bislang niemandem mehr Respekt entgegengebracht habe als Cecilia. "Diese Frau ist anders unterwegs. Die hat einen Siegeswillen vom anderen Stern und kann wirklich über ihre Grenzen fünfmal hinaus gehen", erzählt er auf Instagram. Besonders freue er sich, wenn sie in denselben Shows aufeinandertreffen – denn für ihn sei Cecilia die einzig wahre Herausforderung, die ihm im TV begegnet.

Der Reality-TV-Star betont, dass ihn die Zusammenarbeit und der Wettstreit mit Cecilia besonders antreiben. "Ich liebe es, mich mit ihr zu messen und hab auch wirklich richtig Spaß, wenn sie dabei ist", schwärmt Serkan weiter. Auch Cecilia stimmt dem Lob in den sozialen Medien zu und beschreibt Serkan als "einen der stärksten und verrücktesten Gegner", der jede Herausforderung noch spannender mache. "Aber genau das liebe ich, jedes Mal eine Ehre, mit ihm in einer Show zu sein", ergänzt sie.

Serkan und Cecilia standen bereits gemeinsam in Reality-Shows vor der Kamera und sorgten mit ihrer besonderen Dynamik für Aufmerksamkeit – mal hitzig, aber stets respektvoll. Ihre sportliche Rivalität sorgt in der TV-Welt regelmäßig für Aufmerksamkeit. Mit seiner öffentlichen Liebeserklärung an die Konkurrenz zeigt der Social-Media-Star Serkan nun eine überraschend persönliche Seite. Auch Reality-TV-Darstellerin Cecilia teilt die Freude über den fairen Wettstreit. Für die Zuschauer macht nicht nur ihr ausgeprägter Ehrgeiz den Reiz aus, sondern ebenso das freundschaftliche Miteinander, das die beiden miteinander verbindet.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Serkan Yavuz, April 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / Benedikt Müller Cecilia Asoro, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro im Mai 2023