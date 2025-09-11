Serkan Yavuz hat sich aus Versehen für Marathon angemeldet

Serkan Yavuz (32) sorgt mit einer amüsanten Anekdote für Lacher. In seiner Instagram-Story teilt der Reality-TV-Star einen Chatverlauf, in dem er erzählt, sich für einen Marathon angemeldet zu haben – er wollte allerdings nur einen Halbmarathon laufen! "Ich habe mich schon gewundert, da war die Frage, in welcher Zeit will ich den Halbmarathon laufen. Man musste aber mindestens zwei Stunden angeben", erklärt der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer einem Freund in einer Sprachnachricht.

Die Angabe erschien ihm komisch, da er für 21 Kilometer keine zwei Stunden benötigen würde. Serkan fuhr jedoch mit der Anmeldung fort. "Ich dachte: 'Komm, Serki, sei nicht so frech. Mach zwei Stunden, 22 Minuten.' Weil es ab zwei losging und zwei ist meine Glückszahl", schildert er, nimmt das Malheur aber mit Humor. "Das kannst du keinem erzählen", lacht er. Nun wolle der Kampf der Realitystars den Veranstalter kontaktieren, um die Angelegenheit zu klären.

Neben seiner Karriere als Realitystar begeistert Serkan seine Fans immer wieder mit Einblicken in sein sportliches Leben. Fitness ist für ihn ein Ausgleich für den oft stressigen Alltag in der Öffentlichkeit. Insbesondere in seiner längeren Auszeit nach der Trennung von seiner Frau Samira (31) widmete sich der 32-Jährige dem Sport – und beeindruckte bei seiner Rückkehr mit einer deutlich sichtbaren Body-Transformation. Er veröffentlichte ein Vorher-nachher-Bild im Netz und präsentierte stolz seinen durchtrainierten Körper mit Sixpack und muskulösen Armen.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hauter, Katrin Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz vor knapp sieben Monaten und heute