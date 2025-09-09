Familienurlaub brachte Samira und Serkan Yavuz wieder näher

Serkan Yavuz (32) und seine Ex-Partnerin Samira Yavuz (31) haben sich dieses Jahr getrennt, doch das hielt sie nicht davon ab, gemeinsam mit ihren zwei Kindern in den Urlaub zu fliegen. Die Reality-TV-Stars verbrachten eine entspannte Zeit in Ägypten, begleitet von mehreren befreundeten Familien. Serkan teilt seine Eindrücke von der Auszeit in seinem Podcast "unReal" und schwärmt von der erholsamen Zeit: "Bis aufs Essen war es perfekt. Wir hatten sehr viel Spaß. Es war eine coole, megageile Gruppe. Handyfreie Zeit war auch einfach traumhaft."

Im Urlaub hatten Samira und Serkan die Gelegenheit, einander wieder näherzukommen. Die entspannte Atmosphäre habe ihnen beiden gutgetan. "Samira und ich haben wieder so eine gewisse Leichtigkeit gewonnen für uns. In der Art, wie wir miteinander umgehen. Ich bin definitiv wieder entspannter. Sie hat das auch bestätigt. Das war auch ein schönes Kompliment", erzählt Serkan weiter in seinem Podcast. Die gemeinsamen Tage seien von Lachen und einfachen Freuden geprägt gewesen, was für beide eine wichtige Entwicklung darstellte: "Wir sind wieder auf einer cooleren Ebene. Wir haben gelacht und uns gegenseitig aufgezogen. Das war wirklich schön."

Vor der Reise hatten jedoch andere Töne zwischen den beiden geherrscht. Serkan hatte den Trip speziell geplant, um mit Samira zur Ruhe zu kommen, entdeckte jedoch im gemeinsamen Kalender, dass sie während des Urlaubs Kooperationen planen wollte, was für Unmut sorgte. Trotz dieser Vorfälle haben sie es offenbar geschafft, den Urlaub zu genießen und ihre Bindung zumindest auf freundschaftlicher Ebene zu stärken. Mittlerweile scheinen Samira und Serkan ihren Rhythmus gefunden zu haben und ein friedliches Miteinander zu leben, in dem auch die gemeinsame Zeit als Familie nicht zu kurz kommt.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Valea im Urlaub, September 2025