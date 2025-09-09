So hat "Prince Charming"-Boy David Lovric 35 Kilo abgenommen

David Lovric hat seine Fans in der vergangenen Zeit mit einer beeindruckenden Transformation überrascht. Der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer hat 35 Kilogramm abgenommen und präsentiert seine neue Figur seither stolz auf Instagram. In einem Video erklärte David: "Ja, ich habe 35 Kilogramm abgenommen. Und ja, ich habe viel Sport gemacht, und ja, ich habe die Abnehmspritze verwendet und ja, ich habe keinen Alkohol getrunken und meine Ernährung umgestellt." Für das Video hat sich David ein schwarzes T-Shirt mit dem Schriftzug "Ich liebe Ozempic" aus dem Kleiderschrank genommen und damit seine Begeisterung für die Wunderspritze zum Ausdruck gebracht.

David scheut sich nicht, die Kontroversen um seine Gewichtsabnahme zu adressieren. Er stellte klar, dass der Gerüchteküche durch sein Statement der Wind aus den Segeln genommen werden soll – obwohl er bereits ganz transparent im Umgang mit dem Wundermittelchen war. Unter dem Video schreibt er mit einem Augenzwinkern: "Es wurde mal Zeit, komplett ehrlich zu sein." Seine Fans bedanken sich mit einer Reihe von positiven Kommentaren, die seine neue Figur und Gesundheit loben. "Du siehst großartig aus. Wichtig ist, dass du gesund bist! Denn schön warst du auch mit 35 Kilogramm mehr", kommentiert ein Follower begeistert. Die Unterstützung seiner Community zeigt, wie wertvoll der Austausch über Gesundheit und Selbstakzeptanz auf Social-Media-Plattformen sein kann.

In der Vergangenheit musste David sich bereits gegen Bodyshaming-Attacken innerhalb seiner "Prince Charming"-Staffel zur Wehr setzen. Einer seiner Mitstreiter zeigte damals auf seinen flachen Bauch, um David zu signalisieren, dass dieser mehr Salat essen sollte. Wie diese Szene für ihn damals war, verriet er anschließend im Promiflash-Interview: "Ich war sauer und gleichzeitig auch erschrocken, weswegen ich umgehend den Mittelfinger als Reaktion gegeben habe." Schon damals machte er klar, wie wichtig ihm Akzeptanz und Selbstliebe sind. Trotz einiger Widrigkeiten hat sich David nicht beirren lassen und hart für seine beeindruckende Transformation gearbeitet.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner David Lovric, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / david_lovric David Lovric, November 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / pictureteam David Lovric, Februar 2025