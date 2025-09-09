Marco Cerullo tauschte Trockner gegen den Verlobungsring

Christina Grass (37) und Marco Cerullo (36) plaudern bei der Reunion von Prominent getrennt aus dem Nähkästchen. Moderatorin Charlotte Würdig (47) spricht den Verlobungsring der beiden an – als sie in der Show in der "Zeit zu zweit" waren, wollte Christina ihrem Ex das Schmuckstück zurückgeben. Lachend verraten sie, wie sie das Thema gelöst haben. "Wir hatten eine Diskussion um den Trockner. Da hab ich gesagt: 'Komm, gib mir den Ring, dann kannst du den Trockner behalten'", erzählt Marco humorvoll. Danach habe sich herausgestellt, dass das kein guter Deal für ihn war: "Ich habe für den Ring zweieinhalbtausend Euro gezahlt. Jetzt ist er 300 Euro wert."

Nicht nur den Zuschauern und Mitkandidaten, auch Charlotte fällt während des Gesprächs auf, dass zwischen dem Ex-Paar wohl Frieden eingekehrt zu sein scheint. Bei "Prominent getrennt" stritten die beiden Hundeeltern noch viel. Inzwischen sei das Kriegsbeil aber begraben und sie können gemeinsam lachen. "Wir telefonieren ab und zu", bestätigt Christina, dass sie sogar in Kontakt stehen. Marco fügt hinzu: "Wir sind ja erwachsen. Wir sind in dem Alter, in dem man über Dinge einfach sprechen kann."

Christina und Marco, die sich bereits im Mai 2024 getrennt hatten, zeigten kürzlich auch in einem Instagram-Clip ihren versöhnlichen Umgang miteinander. Zusammen mit Yeliz Koc traten sie für ein kurzes Video vor die Kamera, um gemeinsam den Ballermann-Song von Marco zu promoten. Das unerwartete Zusammenfinden der beiden zeigt, dass zwischen ihnen trotz des Endes einer romantischen Beziehung weiterhin Freundschaft bestehen kann.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im September 2025

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass, Realitystars

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass, "Bachelor in Paradise"-Paar