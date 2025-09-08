Ist Marco Cerullo mit Resonanzen zu seinem Song zufrieden?

Marco Cerullo (36) wagte sich kürzlich auf neues Terrain: Der Realitystar brachte seinen ersten eigenen Song heraus. Mit "FKK Abteil" hat er vor, sich einen Namen am Ballermann auf Mallorca zu machen. Im Gespräch mit Promiflash zeigt er sich nun zufrieden mit den bisherigen Reaktionen auf den Track. "Ja, ich bin ganz zufrieden, das war mein erster Song", erklärt er voller Zuversicht. Trotz der noch eher frischen musikalischen Laufbahn verspricht er seinen Fans: "Da kommen jetzt noch mehr, aber das braucht natürlich ein bisschen, aber für den ersten Song ist das schon gut."

Mit seinem neuen Song scheint der 36-Jährige ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen zu wollen, das von seinen bisherigen Auftritten im Reality-TV abweicht. Die Veröffentlichung des Songs ging mit einem Musikvideo einher, das ebenfalls die Aufmerksamkeit auf sich zog. Bereits im Vorfeld betonte Marco gegenüber Promiflash: "Mein Musikvideo wird schon sehr provokant." Mit ein wenig FKK und freizügigen Bildern verfolgte er vor allem ein Ziel – einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. "Ich versuche zumindest mal, etwas zu machen, was bis jetzt noch keiner gemacht hat", offenbarte der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat.

Dass Marco sich mit der Musik nun ein zweites Standbein aufbauen möchte, heißt nicht, dass Reality-TV-Fans auf ihn verzichten müssen. Vergangenen Monat verriet er gegenüber Promiflash, dass er in der Zukunft gerne wieder an Formaten teilnehmen möchte – und besonders Lust auf eine Show wie Kampf der Realitystars hätte. "Ich finde das geil", schwärmte er und betonte, dass es dort nicht nur um Streit, sondern auch um witzige Momente gehe. Ganz oben auf seiner Liste steht das Fernsehen aktuell aber nicht – der Love Island VIP-Kandidat will sich etwas Zeit lassen.

IMAGO / Gartner Marco Cerullo, Realitystar

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, August 2025

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Reality-TV-Star