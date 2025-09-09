Strahlendes Comeback: Erste Bilder von Prinz Harry in London

Prinz Harry (40) ist zurück in seiner alten Heimat – und sorgt direkt für Aufsehen! Nach rund fünf Monaten ohne öffentlichen Auftritt in Großbritannien wurde der Herzog von Sussex nun bei den WellChild Awards in London gesichtet. Sichtlich gut gelaunt und elegant im dunkelblauen Anzug lächelte er für die Kameras und zeigte sich von seiner charmanten Seite. Die Veranstaltung liegt Harry besonders am Herzen: Seit vielen Jahren ist er Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation, die schwerkranke Kinder und ihre Familien unterstützt. Trotz seines Rückzugs aus dem britischen Königshaus hält er dieser Aufgabe treu die Stange – ein Zeichen dafür, wie wichtig ihm soziales Engagement ist.

Auffällig: Der Royal wirkte entspannt wie lange nicht mehr. Während der Preisverleihung unterhielt er sich locker mit Gästen und strahlte geradezu in die Kameras. Viele Beobachter werteten das laut DailyMail als positives Signal, nachdem Harry zuletzt häufig wegen der angespannten Beziehung zum Rest seiner Familie Schlagzeilen gemacht hatte. Doch seine Rückkehr nach Großbritannien beinhaltete auch einen persönlichen Moment: Er besuchte Schloss Windsor und gedachte dort seiner verstorbenen Großmutter, Queen Elizabeth II. (†96), am dritten Todestag.

Die royale Familie ist momentan in einer herausfordernden Phase, insbesondere was das Verhältnis zwischen Harry und anderen Familienmitgliedern betrifft. Vor allem die Beziehung zwischen Harry und seinem älteren Bruder bleibt angespannt. Es wird behauptet, dass William (43) die Idee eines Treffens zwischen seinem Vater und Harry nicht unterstützt. Die Möglichkeit einer Aussöhnung wird durch die komplizierte Beziehung der Brüder zusätzlich belastet. Dennoch bleibt die Frage im Raum, ob Harrys Aufenthalt in seiner ehemaligen Heimat nicht doch die Gelegenheit bietet, zumindest einige der Spannungen innerhalb der Familie abzubauen.

Getty Images Prinz Harry begrüßt lächelnd einen Mann mit Handschlag bei den WellChild Awards 2025 in London

Getty Images Prinz Harry bei den WellChild Awards 2025 in London

Getty Images Prinz Harry bei den WellChild Awards im September 2025

Imago Prinz Harry beim Verlassen der WellChild Awards im Spetember 2025