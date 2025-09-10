Das schauen Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Netflix

Prinz Harry (40) gewährte bei den WellChild Awards in London am Montag, den 8. September, einen seltenen Einblick in das Leben zu Hause mit Herzogin Meghan (44). Während des Gesprächs mit der 13-jährigen Grace Tutt, einer Preisträgerin, die nach einem Busunfall im Rollstuhl sitzt, verriet der Herzog von Sussex, welche Netflix-Serien er und Herzogin Meghan – die mit ihren Kindern, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Montecito leben – in letzter Zeit geschaut haben. Neben dem politischen Thriller "Hostage" gehört laut People auch die überraschende Wahl "Love Is Blind" zu ihren Favoriten.

Prinz Harrys Auftritt bei der Veranstaltung war geprägt von seinem typischen Humor und seiner Herzlichkeit. So sorgte er bei einem Gespräch mit dem 17-jährigen Declan Bitmead, der für seine inspirierende Persönlichkeit ausgezeichnet wurde, durch eine lustige Anekdote über Geschwister für Lacher. Auf die Frage, ob Declans jüngerer Bruder ihn verrückt mache, betonte der Prinz schmunzelnd die besonderen Herausforderungen, die Geschwisterbeziehungen mit sich bringen. Auch als Declan über seine Sehbehinderungen sprach, scherzte Harry auf selbstironische Weise: "Ich bin kahl und rothaarig, und das Schlimmste ist, ich habe einen roten Bart."

Doch neben den humorvollen Momenten zeigte sich Harry auch von seiner fürsorglichen und kinderlieben Art. Er erklärte bei der Veranstaltung: "Ich habe immer gesagt, dass ich immer noch ein Kind in mir trage, und ich denke, wir alle tun das." Die Begegnung mit den Kindern wecke diese Seiten besonders in ihm. Prinz Harrys Engagement für Kinder und sein rührendes Verhältnis zu den jungen Preisträgern machten ihn bei den anwesenden Gästen sehr beliebt. Herzogin Meghan, die mit ihrer eigenen Netflix-Show "With Love, Meghan" erfolgreich ist, unterstützt weiterhin ihren Mann in seinen gemeinnützigen Projekten und bei gemeinsamen Vorhaben mit dem Streaming-Dienst – auch wenn sie an diesem Tag nicht persönlich an Harrys Seite sein konnte, wäre sie sicher stolz auf ihn gewesen.

Getty Images Prinz Harry im September 2025 in London

Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"

