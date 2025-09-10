Prinz ohne Publikum: Harrys Besuch interessiert kaum

Prinz Harry (40) ist aktuell auf England-Reise und hat am zweiten Tag seiner Tour das Community Recording Studio in Nottingham besucht. Diese Einrichtung bietet jungen Menschen Unterstützung in den Bereichen Film-, Video- und Musikproduktion. Trotz seiner Bekanntheit und einer angekündigten großzügigen Spende für die Wohltätigkeitsorganisation Children in Need fanden sich vor Ort laut der britischen Daily Mail nur rund 100 Schaulustige ein. Selbst sein verspätetes Eintreffen um 45 Minuten konnte keine größere Menge locken.

Die geringe Resonanz steht in starkem Kontrast zu seinem Besuch in Nottingham im Jahr 2017: Damals sorgte Harrys erster offizieller Auftritt gemeinsam mit seiner heutigen Ehefrau Meghan (44) für großes Aufsehen und zog zahlreiche Fans an. Vor seinem Besuch in Nottingham hatte Harry an seine verstorbene Großmutter, Queen Elizabeth II. (†96), gedacht und am dritten Todestag der Monarchin auf Schloss Windsor einen Kranz niedergelegt. Anschließend nahm er in London an der Jubiläumsfeier der Wohltätigkeitsorganisation WellChild teil, deren Schirmherr er seit vielen Jahren ist.

Ob es während Harrys Aufenthalts zu einem Treffen mit König Charles III. (76) kommt, ist noch immer unklar. Mit Bruder William (43) wird es wohl kaum ein Wiedersehen geben, denn dieser ist für eigene Termine in der Hauptstadt unterwegs. Der Thronfolger besuchte die Jugendorganisation Spiral Skills im Stadtteil Lambeth, die Jugendliche mit Bildungsangeboten und Berufsvorbereitung unterstützt. Seit Jahren ist das Verhältnis zwischen den Brüdern angespannt.

Imago Prinz Harry nimmt ein Bad in der kleinen Menge, September 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Konzert von Beyoncé

Imago Prinz Harry beim Verlassen der WellChild Awards im Spetember 2025

