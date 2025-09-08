Dritter Todestag: Prinz Harry besuchte wohl Grab der Queen

Prinz Harry (40) hat seine verstorbene Großmutter, Queen Elizabeth II. (†96), geehrt, als er in stiller Andacht ihre letzte Ruhestätte in der St. George's Chapel in Windsor besuchte. Der Besuch fällt mit dem dritten Jahrestag ihres Todes zusammen, der am 8. September begangen wird. In einem privaten Moment des Gedenkens legte der Herzog von Sussex Berichten zufolge einen Kranz nieder und Blumen an dem Grab. Während Harry laut Hello! diese emotionale Reise unternahm, nahmen Prinz William (43) und Herzogin Kate (43) in Berkshire an einer Veranstaltung des Nationalen Verbandes der Frauenverbände teil, die ebenfalls der verstorbenen Monarchin gewidmet war.

Nach seinem Besuch in Windsor wird sich Harry in London den WellChild Awards anschließen, einer Veranstaltung, die ihm seit mehr als 15 Jahren am Herzen liegt. Die WellChild Awards, die ebenfalls an diesem bedeutenden Datum stattfinden, ehren schwerkranke Kinder und deren Familien, die tapferer nicht sein könnten. Harry wird die Möglichkeit haben, mit den Kindern und ihren Familien in Kontakt zu treten und eine Rede zu halten. In seiner Rolle als Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation hat er betont, wie sehr ihn die Geschichten der Preisträger berühren und wie wichtig Mitgefühl und Gemeinschaft in der heutigen Zeit sind.

Prinz Harry war zuletzt im Mai in Großbritannien zu sehen, als er gegen das Innenministerium eine langwierige Klage wegen geänderter Sicherheitsvorkehrungen verlor. Trotz dieses Rückschlags plant er, seine Familie in die Heimat zu bringen, um seinen Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Wurzeln kennenzulernen. Im Jahr 2020 hatte sich die Familie Sussex nach Kalifornien zurückgezogen, um ein ruhiges Leben abseits des öffentlichen Interesses zu führen. Dies änderte jedoch nicht Harrys Wunsch, seine Kinder mit seiner Heimat und der Familie vertraut zu machen. Die starke Verbindung zu seiner Großmutter und deren Erbe spielt dabei sicherlich eine zentrale Rolle.

Getty Images Prinz Harry und Queen Elizabeth II. im Jahr 2018

Getty Images Prinz Harry, im April 2025 in London

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025