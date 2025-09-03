Treffen von Charles und Harry? Prinz William ist kein Fan

Bereits in wenigen Tagen wird Prinz Harry (40) in London erwartet, und seine Ankunft verspricht, Wellen zu schlagen. Der Herzog von Sussex reist anlässlich der "WellChild Awards" nach Großbritannien und könnte zudem auf seinen Vater, König Charles III. (76), treffen. Letzterer soll einem Treffen aufgeschlossen gegenüberstehen, obwohl sein Thronfolger Prinz William (43) absolut kein Fan der möglichen Zusammenkunft ist und sie sogar als "schreckliche Idee" bezeichnet. Dies berichtet "The Daily Beast", gestützt auf Aussagen aus dem Umfeld der Royals. Insider im Palast haben enthüllt, dass Charles bereits geheime Vorbereitungen für eine mögliche Unterredung mit Harry getroffen hat.

Der mögliche Verlauf dieser Unterredung sorgt für Spekulationen innerhalb des Königshauses und bietet Raum für eine mögliche Annäherung trotz der bestehenden Spannungen. Der Palast scheint gespalten in seiner Haltung, da viele Mitarbeiter auf Williams Seite stehen und Bedenken gegenüber Harry und dessen Ehefrau Meghan haben. "Die meisten hier im Palast stehen auf Williams Seite. Ein Treffen ist schon deshalb keine gute Idee, weil niemand hier Harry und Meghan vertraut", erklärt die Quelle weiter. Dennoch soll Königin Camilla (78) aktiv an einer Versöhnung arbeiten, da sie sich um das Wohl von Charles sorgt, der unter dem brüderlichen Konflikt leidet.

Harrys Rückkehr zu den "WellChild Awards" in London hat einen besonders emotionalen Beigeschmack: Sein Besuch fällt genau auf den dritten Todestag von Queen Elizabeth. In der offiziellen Ankündigung blieb dieses Detail unerwähnt, doch die Nähe zu diesem Datum sorgte im Palast für zusätzliche Spannung. Die Zeremonie selbst bietet die Gelegenheit, junge Menschen mit schweren gesundheitlichen Herausforderungen zu ehren, und stellt für den Herzog auch eine mögliche Brücke zu Charles dar. Gerüchten zufolge wollen beide Seiten die Chance nutzen, um hinter den Kulissen Gespräche über eine Versöhnung zu führen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William im März 2025 in Schottland

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2022