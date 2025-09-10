Prinz Harry spendet 1,28 Mio. Euro für Nottinghamer Jugend

Prinz Harry (40) hat während seines aktuellen Aufenthalts in Großbritannien eine großzügige Spende in Höhe von 1,28 Millionen Euro an die Organisation Children In Need übergeben. Der Herzog von Sussex, der am 9. September in Nottingham für mehrere öffentliche Termine verweilte, erklärte, dass die Mittel für lokale Jugendprojekte bestimmt sind. Diese richten sich an junge Menschen, die in von Gewalt geprägten Stadtteilen leben. Laut People erklärte Harry während seines Besuchs: "Ich glaube an das, was ihr tut."

Die Spende, die von Children In Need um etwa 348.500 Euro ergänzt wird, soll insbesondere sicherstellen, dass Jugendlichen ein sicherer und inklusiver Raum geboten wird. Dort können sie mit erfahrenen Jugendbetreuern Stärken entwickeln und Hoffnung schöpfen. Bereits seit 2014 steht Harry mit Projekten wie dem Community Recording Studio (CRS) und Epic Partners in Kontakt, die sich für die kreative Förderung und das Mentoring von jugendlichen Talenten einsetzen. Bei seinem dreistündigen Besuch tauschte sich der Royal auch mit Jugendlichen und Vertretern der Organisationen aus, nahm an einer Aufnahme-Session teil und verfolgte Bühnenauftritte der geförderten jungen Talente.

Nottingham hat für Harry eine besondere Bedeutung, da er die Stadt bereits in seiner Zeit bei der Royal Foundation regelmäßig besucht hatte. Seit seinem Rücktritt als aktives Mitglied des Königshauses 2020 und seinem Umzug nach Kalifornien ist dies eine der seltenen Gelegenheiten, bei der er zu seinen Projekten in der Region zurückkehrte. Für die Leitungen vor Ort ist das Engagement des Exilprinzen dennoch ein starkes Zeichen. "Die Spende und der Besuch sind eine wertvolle Anerkennung unserer Arbeit für die Jugend", sagte die Leitung des CRS.

Getty Images Prinz Harry bei seinem Besuch der WellChild Awards 2025

Getty Images Prinz Harry bei den WellChild Awards 2025 in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024