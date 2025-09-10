Boris Becker offenbart Demenzerkrankung seiner Mutter Elvira

Boris Becker (57) hat in seinem neuen Buch "Inside" bewegende Einblicke in sein Leben gewährt und dabei eine besonders persönliche und schmerzvolle Erfahrung geteilt: die Demenzerkrankung seiner Mutter Elvira. Der ehemalige Tennisspieler beschreibt, wie die Krankheit ihre Beziehung immer mehr veränderte. Als Boris nach seiner Freilassung aus britischer Haft am 15. Dezember 2022 gemeinsam mit seiner Frau Lilian (35) erstmals wieder nach Leimen reiste, um seine Mutter zu besuchen, mischte sich die Freude über das Wiedersehen mit Besorgnis. Die fortschreitende Demenz machte es ihr zunehmend schwer, sich an aktuelle Geschehnisse zu erinnern, während die Vergangenheit für sie lebendig blieb.

Der 57-Jährige erinnert sich an das emotionale Wiedersehen nur wenige Tage nach seiner Rückkehr nach Deutschland. Seine Mutter, stets darum bemüht, Familie und Zusammenhalt zu wahren, wollte ihren Sohn und dessen Familie unbedingt zum Essen einladen. Dennoch waren die Gespräche schwierig, geprägt von Wiederholungen und Vergesslichkeit, wie es für die Krankheit typisch ist. Seine Mutter erzählte Geschichten immer wieder neu, verlor sich in Erinnerungen und konnte sich kaum noch an die jüngsten Ereignisse erinnern. Für Boris, der eine enge Verbindung zu ihr hatte, war es ein schmerzhafter Spiegel der Realität, als er während der Rückfahrt erkannte, dass sie ihm emotional entglitt.

Elvira Becker verstarb am 21. November 2024, nur einen Tag vor Boris' 57. Geburtstag, in ihrem Haus in Leimen. Ihre Krankheit und ihr Tod hinterließen eine tiefe Lücke im Leben des Sportlers, der seine Mutter stets als eine feste Stütze in seinem Leben betrachtete. Ihre Rolle als Beschützerin und Familienmensch prägte Boris von klein auf. Die tiefe Bindung zwischen Mutter und Sohn machte die letzten gemeinsamen Monate besonders kostbar, auch wenn sie von der Krankheit überschattet waren. Boris' Einblicke in diese schmerzhafte Zeit zeigen eine sehr persönliche Seite des Sportlers, der in seinem Buch so offen wie nie zuvor über seine familiären und emotionalen Herausforderungen spricht.

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und seine Mutter Elvira

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Mama Elvira