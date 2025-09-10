Das steckt hinter Dwayne "The Rock" Johnsons Gewichtsverlust

Dwayne "The Rock" Johnson (53) sorgt mit seinem neuen Aussehen für Aufsehen, denn der Schauspieler hat bei den Filmfestspielen in Venedig eine deutlich schlankere Figur präsentiert. Der Actionstar hat für seine neueste Rolle in dem Film "Lizard Music" mit dem Abspecken begonnen. In der neuen Produktion unter der Regie von Benny Safdie spielt Dwayne einen etwas eigentümlichen Charakter, der von dem Roman "Lizard Music" inspiriert ist. Fans zeigen sich besorgt über die Bereitwilligkeit des Stars, für eine Rolle so drastische körperliche Veränderungen vorzunehmen.

Um die eindrucksvolle Transformation für die Rolle des Chicken Man zu erreichen, musste Dwayne einige Mühen in Kauf nehmen. Zuvor hatte er während seiner Arbeit am Film "The Smashing Machine" über 13 Kilogramm Muskelmasse zugelegt, um einen MMA-Kämpfer authentisch darzustellen. Nun, für "Lizard Music", kehrt er diesen Prozess um und verliert an Gewicht. Diese Anpassungsfähigkeit unterstreicht seinen tiefen Einsatz in die Schauspielkunst. Der Film basiert auf einer Geschichte, in der ein junger Mann seltsame musikalische Echsen entdeckt, die in der Nacht auftreten, was eine abenteuerliche Reise mit dem Chicken Man und seinem Huhn Claudia entfacht.

Die immense Flexibilität von Dwayne bei der Körpertransformation ist unbestritten, und nicht das erste Mal, dass der ehemalige Wrestler für seine Filme seinen Körper anpasst. Schon in früheren Projekten wie "Black Adam" stellte er seine Fähigkeit unter Beweis, sich drastisch in Form zu bringen. Hinter diesen äußerlichen Veränderungen steht The Rocks Drang nach neuen Herausforderungen und seine Leidenschaft für die Schauspielerei. Privat bleibt der dreifache Vater ein Fitness-Enthusiast, dessen Hingabe zur körperlichen Betätigung ungebrochen ist, wie er in verschiedenen Interviews immer wieder betont hat.

Getty Images Dwayne Johnson beim Venedig Filmfestival 2025

Getty Images Dwayne Johnson, November 2024

ActionPress Dwayne Johnson beim Filmfestival in Venedig, 2025