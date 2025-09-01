"The Summit" war für Cecilia Asoro das härteste Format

Realitystar Cecilia Asoro (29) hat eine neue Herausforderung gemeistert: In der Show "The Summit" mussten Prominente einen Berg erklimmen – eine Aufgabe, die nicht nur Durchhaltevermögen, sondern auch körperliche Stärke erfordert. Im Gespräch mit Promiflash gestand Cecilia, dass sie an ihre persönlichen Grenzen gestoßen ist: "The Summit war vom Körperlichen her das härteste Format, was ich in meinem ganzen Leben jemals gemacht habe. Das kann man mit keinem anderen Format vergleichen."

Während Cecilia aus Formaten wie dem Dschungelcamp und Promi Big Brother bekannt ist, enthüllte sie, dass diese Shows eine ganz andere Art der Herausforderung darstellten. "Für mich gehen solche Formate einfach nur auf die Psyche, was für mich immer super hart ist", erklärte sie. Doch bei "The Summit" war es der körperliche Einsatz, der ihr alles abverlangte. "Mein Körper ist an eine Grenze gekommen, wo ich selber gemerkt habe, krass, das kenne ich gar nicht von mir", berichtete die Reality-Darstellerin weiter. Die Strapazen waren für sie ein völlig neues Erlebnis.

Cecilia, die sich mittlerweile als fester Bestandteil der deutschen Reality-TV-Landschaft etabliert hat, ist für ihre Willensstärke und ihren Einsatz bekannt. Bereits in früheren Formaten zeigte sie, dass sie bereit ist, über sich hinauszuwachsen. Doch "The Summit" scheint sie noch einmal auf eine neue Art herausgefordert zu haben. Abseits ihrer TV-Karriere ist bekannt, dass Cecilia ihre positive Energie gerne auf ihre Freunde und Familie überträgt – nur logisch, dass sie sich auch nach dieser extremen Erfahrung erst einmal mit ihren Liebsten austauschte, um das Erlebte zu verarbeiten.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Realitystar Cecilia Asoro bei "The Summit", 2025

Anzeige Anzeige

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"

Anzeige Anzeige

Joyn Cecilia Asoro, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

Anzeige