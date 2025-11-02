Still und heimlich: Sydney Sweeney mit Ex im Auto unterwegs

Sydney Sweeney (28) sorgt mit einem späten Treffen in Los Angeles für Aufsehen. Die Euphoria-Schauspielerin wurde am Samstagabend nach einem Dinner mit Freunden im Prominenten-Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica dabei gesichtet, wie sie in ein Uber stieg, wie Fotos zeigen, die unter anderem TMZ vorliegen. Doch die Fahrt war nur von kurzer Dauer: Bereits wenige Blocks weiter wechselte sie diskret in ein anderes Fahrzeug – gefahren von keinem Geringeren als ihrem Ex-Verlobten Jonathan Davino. Laut Augenzeugen fuhren die beiden anschließend zusammen nach Hause. Sydney versuchte während des Umstiegs offenbar, unerkannt zu bleiben, indem sie sich im Auto duckte.

Der Abend im bekannten Restaurant ließ zunächst nichts Besonderes erahnen. Wie ein Insider Daily Mail berichtete, genoss die Schauspielerin gemeinsam mit ihren Freunden ein privates Abendessen in einem der kleinen Nebenräume des Lokals. Die Gruppe teilte sich Speisen und Getränke, während sie das spannende Spiel der World Series verfolgte. Entspannt und in ausgelassener Stimmung verließ sie das Lokal in auffälliger Abendgarderobe: kurze Denim-Shorts, braune kniehohe Lederstiefel und eine dazu passende oversized Lederjacke zogen die Blicke auf sich. Ihr diskretes späteres Wiedersehen mit Jonathan heizt nun jedoch Spekulationen über die Natur ihrer Beziehung an.

Die Begegnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem über Sydneys Liebesleben ohnehin spekuliert wird. In den letzten Wochen häuften sich Meldungen, dass sie sich in einer romantischen Beziehung mit dem Musikmanager Scooter Braun (44) befinden soll. Berichten zufolge stehen Freunde und Familie der Schauspielerin dieser Verbindung positiv gegenüber, und gemeinsame Pläne für die Zukunft sind angeblich bereits in der Mache. Dennoch scheint auch das Kapitel mit ihrem Ex-Verlobten Jonathan, mit dem sie sich 2022 verlobte, noch nicht ganz abgeschlossen zu sein, was weiteren Gesprächsstoff liefert. Fans und Beobachter können gespannt bleiben, wie sich dieses Liebeswirrwarr weiterentwickelt.

IMAGO / ZUMA Press Sydney Sweeney, September 2025

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

Getty Images Scooter Braun im Dezember 2024