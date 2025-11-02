Andrew Windsor droht Aberkennung des letzten Militärtitels

Andrew Mountbatten Windsor (65) droht der Verlust seines letzten verbliebenen militärischen Ehrentitels, des Rangs eines Vizeadmirals. Diese Position, die ihm anlässlich seines 55. Geburtstags im Jahr 2015 verliehen worden war, soll nach Angaben des britischen Verteidigungsministers John Healey entzogen werden. In einem Interview mit der BBC betonte John, dass das Verteidigungsministerium in dieser Angelegenheit den Entscheidungen von König Charles III. (76) folge. Noch im vergangenen Jahr hatte Andrew bereits seine übrigen militärischen Titel zurückgegeben, darunter auch die Ehrenmitgliedschaft im prestigeträchtigen Hosenbandorden.

Die derzeitigen Entwicklungen sind das Resultat mehrjähriger Kontroversen um Andrews Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) und dessen Komplizin Ghislaine Maxwell (63). Im Zuge des Skandals hatte Virginia Giuffre (†41), die inzwischen verstorben ist, dem früheren Mitglied der königlichen Familie schwere Vorwürfe gemacht. Auch weitere Titel und Ehren, darunter der Earl of Inverness und der Baron von Killyleagh, wurden Andrew aberkannt. Kürzlich gab der Buckingham-Palast außerdem bekannt, dass der ehemalige Prinz ab sofort lediglich als Andrew Mountbatten Windsor geführt werde und die Royal Lodge, sein Zuhause in Windsor, aufgeben müsse.

Laut britischen Medien sollen nicht nur Charles und Königin Camilla (78) hinter dem harten Vorgehen gestanden haben. Auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) unterstützten diese Entscheidung "voll und ganz". Der königliche Biograf Andrew Lownie sagte im Gespräch mit Mirror: "William war laut Freunden 'wütend' darüber, dass er auf diese Weise überfallen wurde." Die Thronfolgerin und der Thronfolger waren schon länger darum bemüht, sich öffentlich von Andrew zu distanzieren. William habe es vermeiden wollen, gemeinsam mit seinem Onkel fotografiert zu werden, und sei überzeugt, dass Charles "nicht streng genug mit ihm umgegangen ist". Andrew und Sarah Ferguson (66) hätten laut dem Biografen die gute Arbeit anderer Royals immer wieder untergraben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew beim traditionellen Gottesdienst an Ostern, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett im September 2025

Anzeige