Hollywood-Highlight: Matthew McConaughey und Familie vereint

Hollywood-Star Matthew McConaughey (55) feiert sein Comeback in der Hauptrolle des neuen Films "The Lost Bus" für Apple TV+. Doch das Projekt ist für den Schauspieler nicht nur eine Rückkehr vor die Kamera – es wird auch zu einem besonderen Familienerlebnis. Mit dabei ist sein Sohn Levi Alves McConaughey (17), der in dem Film seine erste Schauspielrolle übernimmt, sowie Matthews 93-jährige Mutter Kay McConaughey, die trotz Rollstuhl ebenfalls eine Rolle spielt. "Unvergesslich", beschreibt Matthew gegenüber Bild die Erfahrung, mit seinem Sohn und seiner Mutter gemeinsam am Set zu sein. Der Film handelt von der wahren Geschichte eines Busfahrers und einer Lehrerin, die während eines verheerenden Feuers in Kalifornien 22 Kinder vor den Flammen retten.

Die Idee, Levi für die Rolle zu besetzen, kam durch dessen eigene Initiative. Matthew war überrascht, als sein Sohn ihn fragte, ob die Rolle des Sohnes im Film bereits besetzt sei. Nachdem dies nicht der Fall war, unterstützte der Schauspieler Levi bei der Bewerbung und ließ sogar dessen Nachnamen beim Casting verbergen, um sicherzustellen, dass er die Rolle aufgrund eigener Fähigkeiten bekommt. Regisseur Paul Greengrass, bekannt für seine mitreißenden Erzählungen, zeigte sich beeindruckt von Levi und freute sich umso mehr, dass er Matthews Sohn ist. Neben Levi überzeugte auch Kay McConaughey beim Vorsprechen. "Meine Mutter hält sich mit 93 an keine Regeln mehr – sie macht ihre eigenen", scherzte Matthew über die Dreharbeiten, bei denen sie im Rollstuhl agierte.

Matthew McConaughey, der sich in den letzten Jahren auf andere Projekte abseits der Hollywood-Schauspielerei konzentriert hatte, entschied sich nur wegen Regisseur Paul Greengrass zu seinem Comeback. Er war schon lange an einer Zusammenarbeit mit dem Filmemacher interessiert. "Als ich das Drehbuch las, wusste ich: Das ist eine Geschichte, die man erzählen muss", erklärte er. Während der Dreharbeiten stand das Filmteam immer wieder vor Herausforderungen wegen real wirkender Feuerszenen. Doch die intensive Arbeit am Set machte die Erfahrung für Matthew und seine Familie umso spezieller. Privat ist der Schauspieler für seine enge Bindung zu seiner Familie bekannt. Levi, der älteste Sohn von Matthew, scheint mit seinem ersten Filmauftritt nun in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Getty Images Matthew McConaughey, März 2024

Getty Images Matthew McConaughey und seine Mutter Kay im September 2025

Getty Images Levi Alves McConaughey und Matthew McConaughey im September 2025 in Toronto