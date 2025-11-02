Millie Bobby Brown soll David Harbour Mobbing vorwerfen

Zwischen den Stranger Things-Darstellern Millie Bobby Brown (21) und David Harbour (50) scheint es zu Spannungen hinter den Kulissen gekommen zu sein. Wie Daily Mail berichtet, reichte Millie wohl vor den Dreharbeiten zur fünften und finalen Staffel der Netflix-Serie "Stranger Things" eine umfangreiche Mobbing- und Belästigungsbeschwerde gegen ihren Co-Star ein. Der Vorfall soll eine monatelange interne Untersuchung nach sich gezogen haben. Obwohl kein Ergebnis der Untersuchung bekanntgegeben wurde, soll es laut dem Nachrichtenportal keine Vorwürfe sexueller Natur gegeben haben. Während der Dreharbeiten zur letzten Staffel soll Millie von einem persönlichen Vertreter begleitet worden sein, um ihr am Set zur Seite zu stehen. Offiziell bestätigt wurde die Beschwerde bisher jedoch noch nicht.

David, der in der Serie den Polizeichef Jim Hopper und damit eine Vaterfigur für Millies Charakter Eleven spielt, sprach in der Vergangenheit über seine enge Beziehung zur Schauspielerin. Bereits 2021 betonte er in einem Interview laut Page Six, dass er sich beschützend gegenüber Millie fühle, da er sie schon als junges Mädchen vor ihrem großen Ruhm kennengelernt habe. "Ich mache mir Sorgen um sie und all die Herausforderungen, mit denen sie in Bezug auf ihren Ruhm umgehen muss", sagte er damals. Trotz der angeblichen Anschuldigungen gegen ihn und den damit verbundenen möglichen Unruhen hinter den Kulissen wird die neue Staffel von Netflix als großes Event angekündigt. Der erste Teil soll am 26. November starten.

Auch in seinem Privatleben gab es zuletzt Veränderungen bei David. Nach vier Jahren Ehe haben sich er und Lily Allen (40) im Februar dieses Jahres getrennt, Berichten zufolge soll seine Untreue einer der Gründe für das Ende der Beziehung gewesen sein. Dennoch habe Lily ihn während der schwierigen Zeit mit den Vorwürfen am Arbeitsplatz unterstützt. Die Trennung der beiden und die Vorwürfe gegen den "Hellboy"-Darsteller überschatteten die Produktion der Erfolgsserie nicht – das Finale, welches David regelrecht herbeisehnte, wird weiterhin als eines der größten Highlights des Streamingdienstes gefeiert.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Millie Bobby Brown und David Harbour

Getty Images Millie Bobby Brown und der "Stranger Things"-Cast, 2022

Getty Images David Harbour und Lily Allen, März 2022