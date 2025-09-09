Grausiger Fund: Eine Leiche in Musiker D4vds Tesla gefunden

Ein makaberer Fund erschüttert Hollywood: In einem Tesla, der auf den Musiker D4vd unter seinem bürgerlichen Namen David Anthony Burke registriert ist, wurde am 8. September eine Leiche entdeckt. Die Mitarbeiter eines Abschlepphofs hatten aufgrund eines starken Verwesungsgeruchs die Polizei alarmiert. Polizeibeamte fanden daraufhin menschliche Überreste, die in einem Sack im vorderen Kofferraum des Fahrzeugs versteckt waren. Der zerstückelte Körper soll sich bereits in fortgeschrittenem Zersetzungszustand befunden haben. Der Tesla war Tage zuvor in den Hollywood Hills verlassen aufgefunden und anschließend abgeschleppt worden, wie der Sender KABC berichtet.

Nach Bekanntwerden des grausigen Fundes ließ ein Sprecher des Künstlers mitteilen, dass D4vd über das Geschehen informiert sei. Trotz seiner laufenden US-Tournee kooperiere der Sänger vollständig mit den Behörden. Der Fund geschah während eines Tour-Stopps in Chicago; weitere Auftritte in Minneapolis, Denver und Seattle sind geplant, bevor D4vd später im Monat nach Los Angeles zurückkehrt. Über die Identität der verstorbenen Person sowie die Umstände ihres Todes hat die Polizei bislang keine weiteren Angaben gemacht. Derzeit gibt es wohl keine Hinweise auf eine direkte Verbindung des Sängers zur Tat.

D4vd ist durch Hits wie "Romantic Homicide" international bekannt geworden. Der Musiker aus Hempstead, Texas, hat in nur wenigen Jahren eine beachtliche Karriere aufgebaut. Trotz seines Erfolgs gibt sich der junge Künstler in Interviews oft bescheiden und spricht oft über die Bedeutung von Familie und seinem persönlichen Umfeld. Es bleibt abzuwarten, welche neuen Entwicklungen dieser entsetzliche Fund für ihn und seine laufende Karriere bringen könnte.

Getty Images D4vd, Musiker

