"Unterirdisch": Jannik Kontalis kritisiert Yeliz für Outing

Nach einer ausgelassenen Partynacht mit Bill Kaulitz (36) hat Reality-TV-Star Jannik Kontalis (29) überraschend Schlagzeilen gemacht. Für Aufsehen sorgte seine Ex-Freundin Yeliz Koc (31), die im Anschluss im Netz erklärte, der Grund ihrer Trennung liege darin, dass Jannik auf Männer stehe. In einem Interview mit RTL zeigte sich Jannik jedoch wenig begeistert von den Worten seiner ehemaligen Partnerin. Er äußerte sein Unverständnis und kritisierte Yeliz scharf: "Das ist halt Yeliz, ne. Das ist halt alles total unterirdisch. Hat vielleicht in der Sekunde nicht nachgedacht und outet da einfach jemanden, ohne zu wissen, ob der das will oder nicht. Das ist ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll."

Doch wie stehen die Fans zu dem ganzen Drama? Viele Instagram-User sind der Meinung, dass Jannik in der Vergangenheit ebenfalls schon viel über Yeliz und ihre Tochter Snow ausgeplaudert hatte und somit jetzt nicht jammern darf. Andere Nutzer zweifeln insgesamt an Janniks Worten. "Der will doch nur Aufmerksamkeit!" oder "Diese ganzen Dramen sind doch alle gefaket und geplant", meinen zwei kritische Stimmen.

Schon in der Vergangenheit sorgten Beziehungsgerüchte rund um Jannik Kontalis für Schlagzeilen, insbesondere im Zusammenhang mit anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. So wurde etwa spekuliert, nicht Bill, sondern Reality-TV-Star Giuliano Lorenzo Hediger könne eine romantische Beziehung zu Jannik pflegen.

IMAGO / Eventflash Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Mai 2023

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

